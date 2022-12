El espacio, la cabalgata y el árbol asesino

P ródigos han sido en Jerez los últimos días, en los que la "electrocución" de dos pobres perritos; afortunadamente a salvo según me dicen; a los que sus dueños trataron de pasar bajo el luminoso árbol navideño de la plaza del Arenal, suceso que ha acaparado el interés de las redes sociales y se ha convertido en noticia destacada para los telediarios de todas las cadenas televisivas; la duda de si la Cabalgata podrá discurrir por calle Larga, dada la poca altura de los arcos de la iluminación instalada en el lugar, contra la que sus graciosas Majestades podrían estampar sus coronas, aunque la primera autoridad municipal tal vez buscando una justificación haya afirmado públicamente que los Magos "pasarán" por nuestra céntrica vía y no digamos el rechazo de la candidatura de Jerez para que se nos otorgara la instalación aquí, nada menos, que de la Agencia Espacial Española; o en su defecto de la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial; lo que ya es para nota; han sido tema preferente en las conversaciones de todos los jerezanos y ciertamente motivo de chanza más que lógico ya que salvo que para lo del "espacio" se haya inspirado la propuesta en la antigua frase local "de al suelo con Mariano"; referida al de las cunitas de la Feria; el proyecto de captar para la ciudad nada menos que una Agencia estatal dedicada a los temas del espacio, por mucha Base de la Parra que se rememore, supone un evidente atrevimiento…

En cuanto al itinerario de la jubilosa Cabalgata de la tarde noche del 5 de enero, que tanto bien depara a los negocios del centro, naturalmente que no por ello un cambio de recorrido, para llevarla a zonas alejadas del mismo, tiene que ser algo reprobable. Por el contrario, es hacer partícipes también del beneficio que supone como ya se pudo comprobar hace años; cuando el Cortejo real no era organizado y asumido por el Ayuntamiento jerezano; que Melchor, Gaspar y Baltasar fueron hasta la Granja, en una ocasión; a la Plata e Icovesa en otra y a Madre de Dios también, en un plausible intento de descentralizar la fiesta.

Ya, en lo que toca al arbolito luminoso junto al monumento ecuestre del General y menos mal que los pobres canes víctimas siguen gracias a Dios vivos como me cuentan, uno no se explica - por mucha lluvia que caiga sobre Jerez, que mucha más hace falta - como se puede permitir una instalación eléctrica con derivación ya que lo mismo podría haber sucedido con seres humanos y especialmente con algún niño, lo que ahora estaríamos lamentando todos…

Ya digo, jornadas pródigas de noticias, todas ellas con el nombre de Jerez en cabecera que nos han situado en el resto de España en el foco de la actualidad y que no nos dejan especialmente bien ante los amantes y defensores de los animales; aunque los perros no se hayan electrocutado como indebidamente se ha divulgado el suceso; ni que la solicitud de una Agencia Espacial no deje de ser legítima, aunque los de aquí la tomemos a chufla o la Cabalgata de Reyes cambie su recorrido por la altura de las luces, como excusa; que ya digo tampoco está mal que la puedan disfrutar en la periferia…

Y este es mi Jerez, al que yo amo, a pesar de todo…