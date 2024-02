Hace ahora -este mes de febrero- 26 años que el Ayuntamiento de Jerez decidía dedicar una céntrica plaza al Movimiento Scout Católico de Jerez, la asociación juvenil más numerosa y longeva de largo, de nuestra ciudad.

A principios de los años 60, nuestro recordado Cura Carlos impulsó las primeras experiencias scouts y en el año 68 se constituyó la Delegación Diocesana, una de las que más solera tiene en la Diócesis. Desde entonces, decenas de miles de niños y jóvenes han pasado por los diferentes grupos scouts y se han formado en ellos constituyendo un valor intangible para la sociedad jerezana. No me cabe duda de que los scouts -a los largo de estos 60 años de presencia en Jerez- han contribuido decisivamente a conformar una sociedad local mejor. El escultismo católico de nuestra Ciudad sigue siendo demandado por muchos padres y madres a pesar de los evidentes cambios sociales, de las nuevas formas de entretenimiento, de cierto cambio de prioridades en los valores morales y su complejidad implícita. El escultismo sigue conservando un acervo impagable de enseñanzas y herramientas útiles para el éxito en la educación no formal de nuestros hijos en el aprendizaje de la responsabilidad social y la vivencia en la Fe. Justo es recordar un cuarto de siglo después a la Asociación de Vecinos de la Constancia, Paco Flores, Juan Miguel Payán -a los que es obligado mencionar-, que hicieron posible con su insistencia y entrega a la actividad vecinal durante tantos años, que el Ayuntamiento dedicara este espacio a los scouts. Aunque ha estado algo abandonada estos últimos tiempos, ahora parece que volverá a recobrar su mejor cara, para disfrute de los vecinos y de la Ciudad. Es oportuno decir-un cuarto de siglo después- que la Plaza del MSC y el Escultismo Católico de la Ciudad siguen gozando de una excelente salud.