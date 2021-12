No es sólo cream

Ha llegado la Navidad a Jerez con el enedido del alumbrado en el centro de la ciudad, los nacimientos y los árboles navideños en las casas y por supuesto las zambombas, esas fiestas populares que puedes encontrarte en cada rincón de la ciudad en estas fechas hasta el próximo 24 de diciembre. Siempre y cuando sea en torno a una candela, sin megafonía y con la mayor parte de la gente cantando. Eso es una zambomba, lo demás son espectáculos de Navidad. Que por cierto, la Navidad finaliza con el 6 de enero con la llegada de Sus Majestades, los Reyes Magos. No estaría de más continuar las zambombas hasta esa fecha, o al menos hasta la Nochevieja. Porque las zambombas celebran la llegada de la Natividad del Señor y en definitiva son reuniones populares vinculadas a la alegría de la Navidad, que comienza por así decirlo el 25 de diciembre. Unas fiestas bañadas - como no podía ser de otra manera - por el vino de nuestra tierra. Los generosos de licor - sobre todo el cream - triunfan en la Navidad, pero hay un abanico mucho mayor para saborear jerez en este tiempo. El oloroso y el amontillado, grandes aliados de las comidas típicas de esta época como los guisos de berza o menudo; o los platos al horno como el cochinillo, el cordero, o el pavo. El fino o la manzanilla de Sanlúcar para aliños, pescados, ajo de viña o los mariscos que se saborean, especialmente las gambas o los langostinos. Y por supuesto, sin salir de la zona, los blancos y los tintos, grandes exponentes del terruño de toda la provincia de Cádiz y que encuentra grandes referentes en toda la geografía gaditana, para maridarlos con cualquier tipo de plato. Tan solo restan dos semanas para Nochebuena, por lo que me gustaría sugeriros algo. Apuesten este año por los jereces, por la manzanilla de Sanlúcar y por los vinos de la Tierra de Cádiz. También por aquellos que están fuera de toda reglamentación pero que están exquisitos y nacen aquí, en nuestra tierra. Se sorprenderán la riqueza vinícola que tenemos, disfrutarán con sus matices (colores, olores y sabores) y por supuesto triunfarán como perfectos abanderados de una enogastronomía única, la de todo Cádiz.