CAMINITO DE JEREZ

Parece mentira que haya pasado otro año y estemos esperando la cabalgata y el día de Reyes. Es común pensar que la expectación que se vive en los días previos es solo cosa de niños. Pero no es así, porque aunque los mayores no enviemos nuestra carta a SS.MM. los Reyes Magos, muchos de nosotros la tenemos escrita en el alma. Este año, en mi carta no entregada, les he pedido que me traigan una ilusión, pero como son tan escurridizas, les he solicitado que la coloquen en una bola de cristal que pondré al lado de la ventana, encima de la cajonera blanca que recibe cada mañana los primeros rayos de sol. Ahí, rodeada de luz, se pondrá grande y regordeta, lista para que yo recurra a ella cada vez que la necesite. Las ilusiones son la mejor medicina para reponerse del desgaste generado por las adversidades y por el hartazgo de recorrer la misma ruta sin terminar de llegar al destino fijado. También son un alivio cuando las perspectivas de futuro se ven rodeadas de enormes nubarrones negros o cuando los grandes amores se alejan sin motivo aparente. Para las personas que ya tenemos una edad considerable, esa en la que al mirar hacia atrás no se alcanza a ver el punto de partida, contar con una ilusión es fundamental. Las ilusiones deberían formar parte de las necesidades básicas del ser humano y estar incluidas en la cesta de la compra de cada día. Deberían venderse por doquier. En los estancos, en los mercados, en las grandes superficies, en los quioscos, en las estaciones de trenes, autobuses y metro. Deberían florecer en árboles y en macetas. Incluso los Estados podrían aprobar una ley que prohíba a los ciudadanos vivir sin una ilusión. Las ilusiones tienen la finalidad de despertar lo que dentro de cada uno ya se había echado a dormir, lo que se creía perdido o propio de otra etapa de la vida. Son como mariposas que revolotean alrededor de su dueño para recordarle que nunca hay que dejar de soñar. Feliz día de Reyes.