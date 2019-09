Patricia del Pozo, Queipo de Llano… y el Festival de Jerez…

¿Una combinación extraña verdad? En Jerez de la Frontera, “donde se comen las papas enteras”, todo puede pasar… El viernes pasado tuve la oportunidad de asistir a la presentación del Veinticuatro Festival de Jerez. Palacio de Villapanés. Numerosos asistentes entre artistas, alcaldesa y delegado Cultura, directora y miembros del equipo del Teatro Villamarta, otros miembros del gobierno de Jerez y del Ayuntamiento, Unidad del Flamenco, miembros de la Junta de Andalucía, Partido Popular, un nutrido grupo de prensa, productores, buenos amigos del flamenco, representantes del barrio de San Miguel y también, por qué no decirlo, algún intruso.

Todo transcurre con buen ambiente ante las palabras de bienvenida y explicación del próximo Festival. A algunos no, pero a otros muchos (prometo que no los conté) les gustó el cartel que anuncia el próximo Festival. Un cartel con luminosidad y algunas nubes –nubes que al ser blancas espero no se oscurezcan y sean el presagio del futuro que nos espera después del diez de noviembre- en un cielo azul inmaculado por el que aparecen flotando, descendiendo de los cielos, una guitarra, una silla, dos flamencos y una flamenca hasta con su falda de lunares. Para que después vaya diciendo alguna gente por ahí que el Festival de Jerez no es flamenco...

Una presentación ágil en la que me llamó muy positivamente la atención la buena calidad política y excelente nivel de la consejera de Cultura, Patricia del Pozo. Se presume quizás por ejercer este tipo de buena política y por estar aguantando el tirón del oportunismo vacío de contenido una subida importante del PP en las próximas elecciones. Transmitió firmeza y dio tranquilidad. En contraposición a los cuatreros (porque son cuatro) que últimamente vemos por ahí hablando generalidades bla, bla, bla “bajo el paraguas de una marca que hace aguas”. Un discurso el de la consejera que junto a la alcaldesa Mamen Sánchez se fusionó en integrador, apostando por Jerez. En concreto la licitación a corto plazo del proyecto de la Ciudad del Flamenco y de la candidatura para que nuestra ciudad sea Capital Europea de la Cultura en 2031. Un trabajo duro y necesario además de legítimamente ambicioso que lidera el delegado de Cultura Francisco Camas. Todo iba bien, dentro del contexto del Festival , el flamenco y Jerez… Empieza la ronda de preguntas. Y una de ellas, de las preguntas que le hacen a la consejera es sobre los restos de Queipo de Llano. ¡Eje..., quietorrr! Ahí se para la Consejera ante la cara de sorpresa que pusimos muchos por la preguntita que no venía al caso del Festival. ¿Qué tiene que ver Queipo de Llano con el Festival de Jerez? “Una pregunta muy recurrente” afirma la Consejera “por las últimas noticias del traslado de Franco”. Patricia aclara y dice que ella “además de consejera de Cultura lo es de Patrimonio Histórico (Memoria Histórica incluida) por lo que además de ‘recurrente’ es legítima la pregunta de la periodista. En fin, Franco hasta en la sopa gracias a nuestros queridos socialistas que nunca se olvidan de ‘colgarnos un muerto’. Ahora también Queipo de Llano se une a la ‘comitiva’. Situación más propia de una pintura de Carlos González Ragel que de la presentación del Festival de Jerez y vaya ud condió.