Fórmula electoral

Los laboratorios de los diferentes partidos políticos están ya en plena ebullición. En los tubos de ensayo se realizan estos días experimentos de toda clase para conocer qué reacción tienen las ocurrencias entre el electorado. Y las que nos quedan por ver. Se lanzan globos sonda y se espera. Lo de menos es lo que será de esas propuestas. Esos laboratorios son fábricas de propuestas que se envían a discreción, como balas trazadoras, siendo conscientes los emisores de que la memoria entre el electorado o es selectiva o es efímera, que tanto da. Y, claro, con la esperanza de que alguna cuele y proporcione el resultado esperado. Porque entre tantas alguna acabará dando en el blanco.

Se prueba de todo. De aquí a las próximas elecciones podremos ver, ya lo estamos viendo, a candidatos haciendo el pino si hace falta. Es como cuando uno se va a casar y no le cabe el traje de la boda. Entonces se pone a dieta estricta y corre en un mes lo que no ha corrido en toda su vida. Y, claro, hacer cosas así a dos meses de unas elecciones, da un poco el cante, aunque sea sano. Como Antonio Saldaña siga corriendo tanto todas las mañanas hasta el 26 de mayo, va a llegar a las urnas hecho el espítiru de la golosina. Mientras, su maquinaria va a propuesta diaria desde hace tiempo, a un ritmo realmente frenético, 'fichando' personas para su candidatura y llegando hasta el último rincón. En eso hay que reconocerle su envidiable capacidad de trabajo.

Saldaña fue quien hace ahora casi un año, en mayo de 2018, propuso que la Junta de Andalucía, entonces gobernada por el PSOE, iniciase las negociaciones para traer al Circuito de Jerez una prueba del Mundial de Fórmula 1. "La inestabilidad política en Cataluña está poniendo en peligro la renovación del contrato para la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1 en el Circuito de Montmeló, un contrato que expira en el año 2019", explicaba. La respuesta desde el gobierno municipal de Mamen Sánchez no se hizo esperar y además de condenar el "oportunismo político" de Saldaña, le hacía ver que hay que ser "más discretos" para conseguir el regreso de la F-1 a Jerez.

Pues precisamente esta semana, el PSOE local anunciaba una de sus medidas 'estrella' en su programa electoral de Deportes: la recuperación de la F-1. ¿Qué ha sucedido desde entonces para que aquello que era una indiscreción haya pasado a ser una propuesta electoral en toda regla? Además del hecho de que ahora estamos metidos en campaña, no hay que olvidar que el Gobierno de la Junta ha cambiado de signo político. Ahora, desde el PSOE que no apretó a la Junta durante años para recuperar las grandes carreras de automovilismo para Jerez, esa reivindicación (tan justa antes como ahora) puede servir de ariete para el desgaste político. Pero es lo que tienen las propuestas en campaña para todos: que son gratis y si no funcionan, se las lleva el viento. Prueba y error hasta que se da con la fórmula. Fórmula 1, 2, 3... y así hasta el infinito.