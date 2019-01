Que dicen los muy doctos y muy honorables señores estirados de la Real Academia de la Lengua Española, que lo correcto para designar nuestra fiesta navideña, jerezana al cien por cien, ha de decirse zambombá (de zambombada) y no zambomba; de la misma manera que se dice ostioná (de ostionada y erizá, de erizada, fiestas magníficas de nuestra vecina Cádiz, metidas de lleno en los Carnavales.

Yo me tomaría un Almax o dos si no fuera porque estas Navidades les hemos dado un tute en casa que para qué te cuento, pero lo cierto es que escuchar la palabra zambombá provoca en el arriba firmante una mezcla de úlcera, gastritis y peritonitis aguda.

Imagino que a los señores de la RAE, preocupados, como no puede ser de otra manera, por el correcto uso de la lengua, no conocen (vamos, supongo que ni puñetera idea) de lo que en Jerez, durante el mes de diciembre, supone una zambomba. Propongo, para ello, invitarlos a unas cuantas. Pero no, no a esas que hoy por hoy proliferan y que más parecen una botellona barata, pueblerina y sin la menor enjundia, sino a la que se organiza con la esencia verdadera (hoy tan escasa) de una casa de vecinos, con su zambomba (instrumento) sus panderetas, su vino de la tierra, sus pestiños y sus villancicos y sus bulerías. Cuando lleven un par de horas escuchando, probando y viendo de qué va todo esto, les va a importar un pito si la tilde va en la a, si no la lleva, o si se ponen dos.

Pero hombre, ¿cómo se les ocurre decirle a cualquier ciudadano cómo se pronuncian las fiestas de su pueblo? Y menos en Jerez, que para algunas cosas nos dormimos, así no estén dando de latigazos, pero para otras, ¡ay, para otras! ¡Que no se le ocurra a nadie tosernos!

Invitemos, en todo caso, a nuestros amigos de la RAE, a que escuchen a la Macanita o a Jesús Méndez, que beban oloroso y se pongan de pestiños hasta la cejas. Y la tilde, mientras, que espere.