En el siglo XVI, William Shakespeare escribió una comedia Sueño de una noche de verano, obra que narra las aventuras de unos héroes y dioses griegos. La pieza es una de las obras más populares del escritor inglés.

Siempre digo que, salvo que una serie de circunstancias familiares te obliguen a ir a la playa, Jerez es el mejor lugar para pasar los domingos veraniegos; y máxime este año, en el que la borrasca que se encuentra al Oeste de Portugal impide la entrada del aire caliente que está soportando el resto de España. Así que aprovechando este viento Sur o Suroeste, poniente en definitiva, un domingo de este dulce verano decidí dar una vuelta temprano por Jerez. En los parques de toda la ciudad vi personas haciendo deporte, aprovechando el frescor de la mañana; había grupos de ciclistas que salían a recorrer las carreteras de nuestra campiña. En la Lagua de Torrox grupos de familias con sus niños daban de comer a los patos, en este caso fochas comunes o gallaretas. Por cierto, a ver si de una vez por todas se estudia la posibilidad de convertir a Torrox de un estanque, que es lo que es ahora, a una verdadera laguna. Eso ayudaría a solucionar el tema de los mosquitos y daría a la avifauna urbana un impulso notable. En definitiva, para nuestra urbe sería un paisaje ideal, Sueño de una mañana de verano.

Pero de pronto, ¡horror¡ Sigo por una cañada y la encuentro llena de escombros, bolsas de plástico y todo tipo de basura. La gente debe desconocer la existencia del punto limpio. Espantado, me siento en un banco del antes idílico parque y me encuentro los restos de un botellón. Me dirijo al centro y por la Alameda Vieja me encuentro los restos del mercadillo dominical que me recuerdan al vertedero de Miramundo. Para reponerme me voy a tomar una copa en el centro. Todo cerrado, menos los bares que regentan extranjeros. Por fin consigo una copa de amontillado. Menos mal, empiezo a olvidar Una pesadilla de una mañana de verano.