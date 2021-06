El beso en España

El domingo por la tarde me preparé para ver una película que me habían recomendado. Apenas había aparecido el título en la pantalla, se escuchó frente a mi casa una música inusual. Me asomé y descubrí a un desconocido con un teclado y un saxofón. Expectante, salí al balcón para escucharle en primera fila. ¡Que sorpresa tan agradable me llevé con el repertorio! Me transportó a una España que ya no existe pero que yo guardo en el alma como oro en paño.

Para abrir boca había iniciado con "El beso", una canción que yo escuché desde niña interpretada por un grupo español llamado "Los churumbeles de España", que en 1950 se asentó en México y gozó de fama. Su solista, Juan Legido, interpretaba las canciones acompañado por las voces y arreglos musicales de sus compañeros. Sin saber de qué rincón de la memoria me salieron las palabras y empecé a cantar: "En España, bendita tierra, donde puso su trono el amor, solo en ella, el beso encierra, armonía, sentido y valor…la española cuando besa, es que besa de verdad, y a ninguna le interesa besar por frivolidad". ¡Ay Dios mío cuánto hemos cambiado! Luego siguió con: "Están clavadas dos cruces en el monte del olvido, por dos amores que han muerto sin haberse comprendido…están clavadas dos cruces en el monte del olvido, por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío".Continuó con: "Estás que arrebatas preciosa, estás de lo más retrechera… estás tan soberbia y graciosa que luces mi moza tu gracia chispera …Cuando me miras morena, de dentro del alma, un grito me escapa, para decirte muy fuerte, guapa, guapa, guapa". Y sin dar ninguna tregua a la emoción enlazó con: "Que bonito es el querer, cuando es querer de verdad, que al nacer de buena fe, no conoce la maldad".

Ya a estas alturas mi corazón, agitado por la alegría, esperaba ansioso la siguiente melodía. Aquel hombre no defraudó a un público improvisado que se rindió a su talento. No sé quien era, pero desde aquí le agradezco haberme transportado a una España que ya solo vive en el recuerdo.