La igualdad

Viene el día de la mujer y con ello la machacona reivindicación por una igualdad entre los sexos que parece más una manipulación que la reacción a una realidad. Me basta con mirar hacia atrás para ver claramente que he nacido en igualdad de condiciones, que he podido elegir mis estudios universitarios y ejercer sin necesidad de cuotas porque mi profesionalidad está avalada por mis conocimientos, capacidad y experiencia. Nunca me he sentido por debajo de los hombres ni he considerado a ningún hombre inferior a mí. Tampoco he sido discriminada por ser mujer y la remuneración por mi trabajo ha sido igual a la que han recibido mis compañeros pertenecientes al mismo rango.

Sin embargo, hay diferencias marcadas por el sexo. Yo sabía que cuando quisiera formar una familia me tocaría parir a mí, lo mismo que me tocó compaginar la vida laboral y familiar sin sentirme explotada por mis jefes varones, quienes en caso de verdadera incompatibilidad horaria, comprendieron de buen grado que alguna vez mis niños terminaran en mi despacho sin que eso me convirtiera en víctima ni alterara la calidad de mi trabajo.

El hombre se ha convertido en un blanco para el feminismo al grado de que chillar a la pareja se considere normal en la mujer y delito en el varón. Estos comportamientos están destruyendo instituciones tan fundamentales como la familia, en donde los hijos pueden terminar siendo armas utilizadas por la mujer en contra del marido sin pensar en el daño que se les propina a los pequeños. Hay que volver a la congruencia y dejar el victimismo para los casos en que realmente ocurra, evitando que los recursos se dilapiden en falsedades.

Se están perdiendo cosas tan hermosas como los piropos que se escuchaban al pasar. Recuerdo un viaje a Madrid en el que un hombre muy apuesto me dijo: con una de tus pestañas, hija de mi arma, he de ahorcarme yo. Ahora se lo pensaría dos veces, no vaya a ser que por una cosa tan nimia, una mujer se sienta ofendida y lo envíe ante un tribunal.