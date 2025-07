¿Por qué está Jerez tan sucia?

Una ciudad que apuesta por ser capital de la cultura 2031, capital de la gastronomía 2026 y que aboga por una gran transformación social, no puede descuidar la limpieza de sus calles. Hay zonas de la ciudad en las que los restos de basura, papeles, latas y demás permanecen durante días. Y no sólo fuera del centro. Un ejemplo: en plena alameda Cristina, junto a los contenedores, el mal olor y el suelo realmente negro no son del agrado ni de residentes ni de visitantes.