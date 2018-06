"El plan integral parael Campo de Gibraltar lo impulsó Rajoy"

El presidente provincial del PP y ex delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado que el plan integral para el Campo de Gibraltar aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros "no es nada nuevo" porque se trata de una serie de medidas "que fueron ideadas e impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy".

Sanz hizo mención al plan integral que el viernes "vendió el PSOE" recordando que "no es una novedad porque quien lo impulsó fue el PP". "Rajoy ya anunció un plan de acción especial con medidas específicas para La Línea y para toda la comarca del Campo de Gibraltar, por lo que pido al PSOE que no haga demagogia y electoralismo", incidió el máximo responsable del PP en la provincia gaditana.

Sanz explicó que este plan "incluía medidas importantes tanto en materia de seguridad como en materia económica, de empleo y desarrollo social del Campo de Gibraltar. El que nos venden ahora no tiene soporte económico, nadie sabe sus medidas y si no tiene el respaldo de todas las administraciones tampoco tiene futuro".

Por ello, reclamó al PSOE "que no lo venda como un proyecto novedoso, que concrete las medidas y que no juegue con los vecinos del Campo de Gibraltar para hacer demagogia y electoralismo porque no se lo merecen".