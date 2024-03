Chipiona, pueblo líder en España y el motivo te sorprenderá

Esta localidad de la costa noroeste es conocida por muchos por sus playas, cómo no. El ambiente estival es único, agradable y para todas las edades. También posee otros muchos atractivos. Allí nació la gran Rocío Jurado, artista que pregonó las bondades de su población natal allá por dónde iba. No en vano, Chipiona le dedica monumentos, avenidas y un Centro de Interpretación para que el legado de la artista no se pierda.

Chipiona también triunfa con un vino que el Atlántico ‘baña’: el moscatel. A éste también le dedica un museo. Y su Faro, famoso por ser el más alto de España, decimosexto de Europa y vigesimoprimero del mundo. A esto hay que sumar su maravilloso entorno natural, sus invernaderos de flores y los corrales de pesca que se dejan ver en sus orillas cuando baja la mar.

En definitiva, Chipiona posee diferentes atractivos para incluirla en los primeros puestos de algunos rankings. Lo que quizá te sorprenda sea la curiosa lista en la que ha sido incluida: Chipiona está entre los pueblos más felices de España. Obviamente, mucho habrá tenido que ver todo lo anteriormente mencionado.

La consultora YouGov realizó junto a Azucarera un estudio para averiguar cuáles son los pueblos más felices de España. El análisis fue confeccionado con el voto de más de un millar de personas. Éstas han elegido los 35 pueblos más felices de España, en cuyo 'Top 10' se incluyen cinco pueblos próximos a Jerez, uno de ellos es el municipio chipionero, concretamente, el tercero en el ranquing, sólo detrás de Ronda y Nerja.

Tarifa y Zahara de los Atunes son los otros dos pueblos de la provincia que forman parte de los diez primeros y también Conil (en la posición 15) y Vejer de la Frontera (25). Estos cinco pueblos de la provincia tienen en común el clima y los valores de su gente. El estudio considera que en Chipiona también influye su filosofía "saben vivir"; en Tarifa, Zahara de los Atunes y Conil, su entorno natural; y en Vejer de la Frontera, la belleza del pueblo.

Los pueblos más felices de España

Ronda Nerja Chipiona Tarifa Peñíscola Santillana del Mar San Vicente de la Barquera Sanxenxo Ribadesella Zahara de los Atunes.

Otros factores que influyen son un ambiente afectuoso y cordial, un ritmo lento y tranquilo, libre de estrés, el disfrute al aire libre y una cocina de proximidad...

Ranking de los 35 pueblos más felices de España