La librería más inquietante de Jerez esconde este terrible misterio en su patio

Si hay un lugar en el municipio de Jerez que destaque en los últimos años por los fenómenos paranormales y los misterios que esconde es la librería Planeta Zocar. Ésta, ubicada en plaza Vargas de Jerez, ha protagonizado más de un momento en la televisión y de varias líneas en los medios escritos por diferentes cuestiones. Una de ellas es un misterio que su propietario Florencio Ríos, más conocido como Chencho narra.

Chencho asegura que a él le da mal rollo salir al patio de su establecimiento. Según cuenta al intrépido y viajero Mister Fog que le dedica un vídeo en sus redes sociales. Afirma con rotundidad que allí hay una fosa común en la que se hallan enterrados numerosos cuerpos de musulmanes. “La primera vez que oí eso fue a un grupo de médiums de Jerez” recuerda el propietario de la inquietante librería jerezana.

En un primer momento Chencho reconoce que se extrañó, ya que tenía conocimiento de que a pocos metros, en la plaza del Arenal se encontraba en otra época el cementerio musulmán. De modo que, no dio credibilidad a la existencia de esa supuesta fosa común en el patio del establecimiento. Sin embargo, más tarde estuvo dándole vueltas a la cabeza y ató cabos: la plaza del Arenal se encuentra cerca, pero una muralla las separaba. Por aquel entonces, los musulmanes no tenían plazas, explica. “Cuando los musulmanes estaban aquí, no había plaza. La plaza Vargas, en la que estamos nosotros, antes había una casa. La única que había en el siglo XI y XII era la plaza del mercado, una especie de zoco donde comerciaban”.

En su opinión, cree que, una vez sitiada la ciudad por las fuerzas cristianas de Alfonso X, los musulmanes no podían salir a enterrar al Arenal a aquellas bajas que habían sufido. Probablemente lo hicieran en los patios de los palacetes árabes o grandes casas, como donde se encuentra actualmente la Librería Zocar.

Chencho advierte de que a él no le gusta salir al patio. El librero aclara que le da mal rollo, no porque crea que sean malas las personas enterradas allí. La razón “no es la raza”, sino por las circunstancias. Al tratarse de una fosa común supone que enterrarían a gente que falleció de manera violenta o que perecieron de forma “no muy bonita” y “puede ser que esas almas estén un poco rebotadas”. Asegura sentir cosas extrañas en el patio. Al parecer un médium también dice haber visto a un fantasma vestido con una tela de saco con apariencia de castellano.

Esta es otra de las tramas paranormales que se viven en la librería Planeta Zocar, la más mediática e inquietante de Jerez y la provincia de Cádiz.

¿Te atreves a visitar su patio?