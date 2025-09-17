Un mercado del siglo XIX que es una joya arquitectónica en pleno centro de Jerez: “digno de ver y de ir a comprar”

Entrar en el Mercado Central de Abastos de Jerez es adentrarse en más de un siglo de historia viva de la ciudad. Basta cruzar sus puertas de hierro forjado para que los sentidos se despierten: el aroma del pescado recién llegado de la bahía, los colores intensos de las frutas y verduras de la huerta gaditana, el bullicio de los vendedores que llaman a su clientela de toda la vida y el ir y venir de jerezanos cargados con bolsas llenas de sabor.

Popularmente conocido como La Plaza, este edificio neoclásico se construyó sobre los terrenos del antiguo convento de San Francisco tras la desamortización, bajo la dirección del arquitecto municipal José Esteve. a primera piedra se colocó el 29 de junio de 1873, y tras diversas paralizaciones, el mercado se inauguró finalmente el 25 de abril de 1885, proyectado sobre 3.228 m². Sus fachadas de piedra, las rejas de hierro originales y la cerámica vidriada que decora las grecas recuerdan la época en la que Jerez daba sus primeros pasos hacia la modernidad. Allí convivían puestos que han pasado de generación en generación con nuevas propuestas que se han ido adaptando a los tiempos, todo ello en un entorno que forma parte del patrimonio histórico de la ciudad.

La Plaza ha cumplido 140 años en 2025 / Manuel Aranda

La vida en La Plaza

Actualmente, el interior del mercado alberga 115 puestos, repartidos de la siguiente manera: 43 de frutas y hortalizas, 40 de pescados, 15 de carnes, 7 de recovas, 2 de aceitunas, 3 de ultramarinos, 1 panadería, 1 de congelados, 2 de especias y 1 bar.

Aquí se pueden encontrar frutas y verduras de la huerta gaditana, pescados y mariscos recién llegados de la costa, carnes, embutidos, aceitunas, encurtidos, pan artesano y especias. Todo lo que se necesita para una despensa de calidad está aquí, y a precios que los propios comerciantes defienden como “los más ajustados de la provincia”.

Las entradas principales se conservan con las rejas de hierro, y el acceso desde la calle Parada y Barreto se hace a través de un paseo flanqueado por naranjos, que se ha convertido en parte del encanto del mercado.

El ambiente es parte del encanto: las voces de los vendedores, las conversaciones con los clientes de toda la vida y el bullicio constante hacen de cada visita una experiencia. Muchos de los puestos han pasado de generación en generación, como el de los pescaderos Zarzana o el de aceitunas de la familia Barranco, que mantienen la tradición adaptándose a los nuevos gustos. A su lado conviven propuestas recientes como La Gallina Violeta, que ha traído panes y bollería ecológica.

El puesto de Luis Zarzana va por la cuarta generación / M.G.

Aunque es uno de los mercados más antiguos de la provincia, La Plaza no se queda anclada en el pasado. Recientemente se han incorporado taquillas refrigeradas inteligentes que permiten hacer la compra a través del teléfono y recogerla por la tarde, adaptándose así a los nuevos hábitos de consumo. Además, se han implementado pantallas digitales y paneles informativos, así como nuevas papeleras y parkings para bicicletas.

Visitar el Mercado de Abastos es una manera distinta de conocer Jerez desde dentro. Un paseo por sus puestos permite probar productos locales, charlar con los comerciantes y llevarse un pedazo de la tierra y del mar a la mesa. Y, tras la compra, nada mejor que un desayuno en alguno de los kioscos de churros de la plaza, como el popular Churros Plaza de Jerez, o en los bares y cafeterías de los alrededores.