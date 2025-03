Estos son los mejores churros de Jerez según Xuso Jones

Pasear por el centro de Jerez y parar por el Mercado Central de Abastos para comprar el mejor género, es un planazo. Pero lo es todavía más cuando este plan viene acompañado de una ración de los mejores churros de Jerez. Pero no lo decimos nosotros, ¡lo dice la tele! Paco Lobatón ya probó los churros de La Plaza y ahora lo ha hecho el presentador del programa de la cadena Cuatro, 'Lo sabe, no lo sabe', Xuso Jones, que los ha catalogado como 'los mejores de Jerez'.

El olor a churros calentitos del puesto de Antonio y María llena una de las zonas más céntricas de la ciudad cada mañana y es que sin duda alguna, son los mejores de Jerez. Si todavía no los has probado, no esperes mucho a ponerte en la cola. ¡Perderás el sitio!