Estos son los siete restaurantes de Jerez recomendados por la Guía Repsol 2025

La Guía Repsol es una de las guías turísticas españolas más importantes del país donde la gastronomía tiene un lugar muy especial e independiente, separado del turismo y de los mapas y rutas, donde se califican numerosos restaurantes de todo el país.

Además de sus conocidos galardones, los 'Soles', la Guía Repsol cuenta con un apartado de 'Recomendados' donde se agrupan los restaurantes más interesantes según los criterios de los críticos gastronómicos con los que cuenta esta famosa guía. En esta edición de 2025, los reconocidos 'Recomendados' de Jerez son Albalá, La Carboná, Mesón Hermanos Carrasco, Pedro Nolasco, TIEMAR, Tsuro y Tuga.

Albalá

Dirección: C. Divina Pastora, s/n, 11403 Jerez de la Frontera

El restaurante de Israel Ramos, que abrió sus puertas en 2010, es el pionero de los gastrobares en Jerez. Albalá fue una apuesta por la cocina moderna en Jerez que mas tarde, Israel Ramos, complementaría con la apertura de Mantúa con dos Soles Guía Repsol. Con propuestas de una cocina local pero con fusión de cocina internacional en modo tapas y medias raciones, como tartar de atún, espárragos en tempura y croquetas de rabo de toro que aún sigue en la carta. Su carta de vinos es extensa no solo en jereces sino en las nuevas propuestas bodegueras de la zona con tintos y blancos. Los postres son una delicia que combinan las hortalizas de la zona con vinos de Jerez o los clásicos chocolates y quesos. Es una propuesta muy satisfactoria para repetir y recomendar.

La Carboná

Dirección: Calle San Francisco de Paula, 2. 11401 Jerez de la Frontera

El restaurante del chef Javier Muñoz Soto es toda una experiencia gastronómica. Un viaje en cada plato por la tradición y la calidad donde el maridaje con los vinos de Jerez hacen que sea una explosión para los paladares. Sus recetas más recomendadas son el tartar de tomates de Conil soasados en sarmiento de viña, las mollejas de ternera, el glaseado de Amontillado y el salmonete de roca con arroz meloso. Este establecimiento está situado en un antiguo casco de bodega del siglo XIX, recientemente redecorado, en el que podrás disfruar de los productos típicos de la zona y los excelentes vinos del Marco de Jerez.

Mesón Hermanos Carrasco

Dirección: Avenida José Manuel Caballero Bonald, s/n. 11405 Jerez de la Frontera

"Bienvenidos al arte de comer". Así se presenta el restaurante de los Hermanos Carrasco, Juan Manuel y Pepe Carrasco. Una esencia mágica, una fusión de arte y ciencia que se manifiesta en el acto sublime de la gastronomía y la innovación. "Nuestra cocina, más que un espacio físico, es un taller donde los ingredientes se transforman en experiencias, donde cada sabor cuenta una historia y cada plato es un lienzo en blanco listo para ser pintado con colores y texturas". Con raíces tradicionales con aires innovadores y un estilo propio, el Meson Hermanos Carrasco se ha convertido en todo un icono de la gastronomía de Jerez donde "el salir a comer bien" es sinónimo de Hermanos Carrasco. Uno de sus clásicos y recetas más demandadas es el steak tartar de solomillo de vaca con tuétano asado y mostaza.

Pedro Nolasco

Dirección: Plaza de la Encarnación, 1, 11403, Jerez de la Frontera

Situado en el interior de las Bodegas Tío Pepe, el restaurante se funde con el entorno arquitectónico y da protagonismo con unas espectaculares visitas a la Catedral de Jerez. Su carta combina productos de la provincia con técnicas de alta cocina y su menú degustación, con las manos del chef Gabriel de García, tiene buena calidad con un precio muy asequible. Contiene dos catas, una de vinos de jerez y otra de vinos internacionales del propio grupo bodeguero. Una cocina tradicional con un punto de innovación que no te dejará indiferente.

TIEMAR

Dirección: Calle Rosario, 10, 11402 Jerez de la Frontera

Un nuevo concepto en Jerez con la cocina del chef Isidro López. Tiemar Gastroshow es la valiente apuesta de este chef jerezano que fusiona la cocina de un gastrobar y muestra un showcooking, porque aquí, todas las elaboraciones se preparan en el momento y a la vista de todos los comensañes. Tiemar es un local situado en una de las calles del centro de Jerez que con una decoración nada convencional, recuerda a los antiguos cabarés con toques asiáticos y detalles muy originales. Disfrutar de las recetas de este particular establecimiento gastronómico de Jerez es toda una experiencia para no olvidar. Uno de sus platos más demandados es su versión de la tradicional receta de los 'huevos a la flamenca'.

Tsuro

Dirección: Calle San Juan de Dios, local 5, 11403, Jerez de la Frontera

Disfrutar de la auténtica comida japonesa sin tener que viajar hasta Japón ahora es muy fácil. El restaurante del chef jerezano, Victor Jaén Mateos, que abrió sus puertas hace tres años y que consigue estar en la lista de 'Recomendados' por segundo año consecutivo, no es un restaurante al uso. Inspirado en las barras de sushi y omasake tradicionales con un guiño nikkei, ha conseguido ser un punto de referencia en Jerez para los amantes de estas recetas. Tsuro no tiene carta, ni mesa. No hay camareros y no hay más de diez comensales comiendo al mismo tiempo. El chef se coloca enfrente de los que esperan con deseo probar algunos de sus platos y tras una barra, va preparando, elaborando y explicando los sabores y mezclas de la gastronomía japonesa que van a probar en ese mismo momento. Esto es la la fórmula omasake, que significa "la elección del chef" o "lo dejo en tus manos", donde se confía en lo que el chef haya seleccionado ese día, utilizando siempre productos frescos de primera calidad.

Tuga

Dirección: C. Séneca, Urb Jardines de Pozo Albero, 4, 11407 Jerez de la Frontera, Cádiz

El restaurante de Juanmi Contreras es toda una apuesta por "realzar esos bocados de siempre que la gente ya ha normalizado". Con este lema, encontraremos ensaladillas, papas aliñás, incluso tagarninas, tan típicos de la zona, pero con un toque muy personal haciendo referencia a la cocina tradicional de autor. En sus platos apuestan por una carta breve de clásicos renovados, alejada de las modas y donde la temporalidad juega con platos fuera de carta. Sus platos más recomendados son el salmón marinado con remolacha, los boquerones asados en vinagre de Oloroso, las manitas de cerdo, el cristal de sardina ahumada, el canelón de carrillera de cerdo, las espinacas cremosas con burrata, los fideos de setas estofadas con mousse de coliflor o las milhojas de foie.