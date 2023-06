El "lujo" de hacer turismo lento y auténtico en Jerez

Una teoría sobre el origen del nombre de Hispania defiende que significa ‘isla de conejos’, debido a la gran cantidad de estos animales. Otra, afirma que los fenicios que entraron por y el Estrecho de Gibraltar y vieron esta tierra al norte de África, lo llamaron Hispania que significa ‘isla del norte’. Ahora se considera el sur de Europa y no es una isla, es una península.

A Juan Antonio Ramírez (Jerez) le gustó ese cambio de perspectiva y decidió aplicarlo al turismo para ofrecer otras alternativas y evitar las masas, el despilfarro, las rutas de meras fotos, y optó por montar la agencia de rutas y experencias personalizadas Isla del Norte donde pone el foco a lugares más pequeños y auténticos, de Jerez, y las provincias de Málaga y Cádiz.

Este joven emprendedor estudió Publicidad y Relaciones Públicas y un máster de Diseño Gráfico pues se considera una persona muy creativa y esa fue la vía mediante la cual reforzarla. Una vez finalizada la carrera, vivió durante tres años en Bélgica donde ejerció igual que en España su profesión en una agencia publicitaria. Harto de la oficina, las prisas los mails... decidió dar un vuelco a su vida: presentó su carta de renuncia a la agencia a finales de 2022 y se tomó un año sabático para tomar nuevos aires e influencias.

Junto con sus padres ha recorrido España. Ellos le fomentaron el amor a la naturaleza. Desde su vuelta del país belga sentía que tenía pendiente volver a recorrer los senderos. Con mucho coraje una moto de 125 recorrió una ruta de Estepona a Jerez bordeando toda la costa. “Fue una experiencia súper enriquecedora, paraba donde me apetecía, me adentré en la sierra y toda esa experiencia la reflejé en un blog”.

Isla del Norte

Dispone de un total de 17 rutas en las provincias de Cádiz y Málaga. En Jerez ofrece diferentes alternativas. La ruta 4x4 recorre todos los viñedos de Jerez hasta Sanlúcar durante tres horas y media. Se contemplan los paisajes, los pagos más emblemáticos, una panorámica general del sector del vino.

Luego, hay otra ruta que profundiza mucho más. Similar a la anterior, incluye una parada de hora y media de duración aproximada en una viña local regentada por productores locales que vuelven a gestionar la viña como antaño: enseñan técnicas en desuso, elaboran y distribuyen vinos espumosos con uva palomino. “Están a la vanguardia de Jerez. "Además tienen su amontillado y oloroso con un sello muy particular siguiendo la tradición del Marco de Jerez. Los espumosos me parece algo muy novedoso”. Ramírez cuenta que allí pueden verse pavos reales, gallinas que comen "bichillos" y mueven la tierra de forma natural, dejan que crezca la mala hierba de forma controlada... "No utilizan productos nocivos para evitar la enfermedad de la viña, para eso usan rosales al principio de cada lineal que alerta porque le afecta antes que a la cepa. También han colocado bienteveo para ver el skyline de la viña de Jerez. Y otra ruta más 4x4 con parada en viña y Jerez.

Todas y cada una de las rutas son sostenibles, respetan el medio ambiente y la vida que se desarrolla en él, muestran los rincones y las costumbres propias de cada zona. “Creo que nunca más vamos a ver nuestra tierra tan bonita como está ahora y tan puras como están hoy y todavía hay que dar gracias porque la provincia de Cádiz y su interior es de las más auténticas que hay por esta zona”, asevera el gerente Isla del Norte.

Subraya la idea de viajar sin prisas y en grupos pequeños. "Cuando vas solo oyes los sonidos reales de los pueblos y lugares, un riachuelo, los pájaros. Si vas acompañado de un grupo elevado de personas eso se pierde. El grupo pequeño posibilita más el poder prestar atención a lo que pasa desapercibido y no se rompe el ritmo del pueblo”. Esta forma de hacer turismo es, sin duda, diferente: una persona entre tres y ocho horas con una guía que presta una atención personalizada. “Ahora lo elitista es visitar la ciudad viéndola tal cual es, sin interferir en ella o comiendo sus productos naturales”, dice el jerezano.

Reservas

Todo la gestión es digital a través de la web y de las redes sociales. Posee una red de guías turísticos y proveedores de servicios y experiencias. Está destinada a grupos muy reducidos, un mínimo de dos personas por cuestiones logísticas.