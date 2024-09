Los quince pasos de palio que no te puedes perder en la Magna Mariana de Jerez

La ya próxima procesión Magna Mariana del 12 de octubre será el gran evento cofrade que congregará a miles de personas en la ciudad de Jerez. Se trata de poner en las calles de la ciudad hasta treinta y siete pasos con advocaciones marianas. Una fecha que ya se atisba como histórica no solo por la importancia del evento, sino por la clara acogida que ha tenido en el público cofrade de Andalucía y del país en general.

Mientras que las hermandades prosiguen con el montaje de pasos en las iglesias, Jerez da la impresión de estar viviendo una Cuaresma adelantada con tanta actividad en las priostías de las cofradías.

A excepción de la Virgen del Rosario de Capataces y Costaleros, la Luz de la Sagrada Resurrección, Amor y Sacrificio y la Virgen de Loreto, el resto de imágenes irán bajo palio. Algunos propios de las hermandades y otros que han sido cedidos a las hermandades que actualmente no sacan palios el día de su estación de penitencia.

Jerez tiene el privilegio de sacar algunos pasos de palio de una extraordinaria valía artística. Y será un momento óptimo para poder disfrutarlos todos en una sola jornada. Podrán estar en este listado alguno más, aunque no se debería de restar ninguno de los quince mencionados. Pero a criterio de esta redacción cofrade, la créme de la créme está en los siguientes palios los cuales se han escogido por criterio de estar acabados. El orden, es imposible ofrecerlo porque habría una lista distinta en el bolsillo de cada cofrade. Así que se expondrán por orden de salida en la Semana Santa de Jerez.

1.- La Estrella sale el Domingo de Ramos y saca un paso de palio que se ha logrado rematar con el paso de los años. Es un palio con un gran calado artístico y muy jerezano. Prácticamente toda la orfebrería procede del taller de Viuda de Villareal entre los años 1969 y 1973. Los bordados de las caídas del palio comenzaron en el taller de Esperanza Elena Caro. Las caídas laterales pertenecen a las hermanas Martín Cruz, y después en su mayoría a cargo de Encarnación López y Rosario Santano, autoras éstas además de los bordados del techo de palio y del interior de las caídas, estas últimas según diseño de Miguel Pérez Carrillo. En 1999 se realizan los nuevos faldones bordados en oro sobre terciopelo azul, obra del jerezano Ildefonso Jiménez. El manto es del taller de Jesús Rosado del año 2012.

2.- Paz en su Mayor Aflicción. Un palio de ensueño el de la hermandad de la Coronación de Espinas. De esos pasos tan equilibrados que si se quitara un clavel de un costero prácticamente quedaría desequilibrado. La mayoría de la orfebrería es de los talleres de Landa y los magníficos bordados tanto de techo como manto pertenecen a Esperanza Elena Caro. La saya de la Santísima Virgen es una auténtica joya del mediados del siglo XVIII recientemente restaurado.

3.- María Santísima de Paz y Concordia. Un palio muy singular por sus características caídas de plata cinceladas. Una maravilla que se pasea cada Lunes Santo por la ciudad. La orfebrería es de la Viuda de Villareal y los bordados del magnífico manto pertenece a Esperanza Elena Caro.

4.- Pasamos al Martes Santo donde sale posiblemente el más perfecto de los palios de Jerez. Adquirido a la hermandad de la Amargura de Sevilla, la Virgen del Desconsuelo saca un palio de una importancia artística e histórica indudable. Fue el primer paso que Rodríguez Ojeda haría con crestería. Sus bordados son diseñados por el bordador sevillano y la orfebrería es de plata de ley fue ejecutada por Manuel Gabella Baeza. Otra joya son sus faldones fueron confeccionados de unos paños de terciopelo que había en el palacio de los Puerto Hermoso del siglo XVIII y que decoraban el dormitorio principal de la Casa de Braganza. Una de las singularidades del palio es que la Santísima Virgen va acompañada de San Juan.

5.- El Miércoles Santo es un día donde salen tres palios extraordinarios. El de la Virgen de los Dolores es una maravilla de paso con una expresión muy clásica. De terciopelo negro, es característico de este palio el sonido del chocar de las bellotas con los varales. La orfebrería es en su mayoría de Villareal y los bordados del convento de Santa Isabel de Sevilla y del convento del Salvador de Jerez.

6.- El palio de la Amargura es otro paso muy singular por sus dimensiones y, sobre todo, por el color de su palio. Un verde mar muy característico. El manto fue diseñado por el orfebre Manuel Seco Velasco y se bordó en el convento de las Madres Carmelitas de Jerez. La orfebrería pertenece a Villareal.

7.- Otro de los palios que ocuparían los cinco primeros puestos es el de Nuestra Señora del Desamparo. De una calidad extraordinaria, emula al famoso y desaparecido palio rojo de la Macarena. Fue diseñado y ejecutado por Esperanza Elena Caro. Hay que detenerse en los dos costeros del palio, en la zona central, donde aparecen unos ángeles tallados por el genial don Luis Ortega Bru. La orfebrería es de Lorenzo Jiménez Rueda. Sus respiraderos son de malla bordada.

8.- El Jueves Santo salen dos grandísimos palios. por un lado el palio de la Confortación con sus caídas bordadas por el taller de Rodríguez Ojeda y adquiridas a la hermandad de las Cigarreras de Sevilla. Este palio adquiere su singularidad plena en el momento iconográfico que representa con la imagen de la Virgen siendo confortada por un ángel que le ofrece un pañuelo. Único palio que representa esta magnífica alegoría.

9.- Por otro lado, un paso clásico donde los haya y de una calidad extraordinaria es el del Mayor Dolor. Adquirido a la hermandad de San Bernardo de Sevilla, los bordados pertenecen, al parecer, en origen a Patrocinio López. Del siglo XIX. Aunque hay mucho debate sobre la idea original y las posteriores intervenciones. Lo indudable es que se trata de unos bordados extraordinarios tanto el palio como el conocido manto de ‘Las Manzanas’. Un palio que no hay que perderse en esta jornada. La calidad artística de la Señora del Mayor Dolor es el culmen a toda esta belleza conjuntada.

10.- La Madrugada del Viernes Santo pasea hasta tres magníficos palios. El palio de la Encarnación es una maravilla. Palio clásico de cajón ejecutado por Juan Manuel Rodríguez Ojeda y la orfebrería de Seco Velasco. Se trata de unos de los pasos más pesados de todos los que procesionan en Jerez y, en esta ocasión, por primera vez en la historia, irá acompañado de música

11.- El Palio de la Virgen del Traspaso es el único de palio que es portado por cargadores a la antigua usanza jerezana, siendo uno de los más singulares de la Semana Santa. El palio es obra de Juan Manuel Rodríguez Ojeda de primeros del siglo XX mientras que el manto es de escuela valenciana del siglo XIX. La orfebrería es de Villareal. Un paso que conserva todo lo clásico de otra época.

12.- El paso de palio de Nuestra Señora de la Esperanza es otra de las grandes joyas de la Semana Santa de Jerez. Con bordados del taller de Esperanza Elena caro, mantiene un equilibro perfecto. Un palio perfecto muy rematado desde la crestería hasta los faldones.

13.- En jornada del Viernes Santo procesionan dos palios de los mejores de la ciudad. Por un lado, el de Nuestra Madre y Señora de la Soledad. Se trata de un original palio muy calado obra de Esperanza Elena Caro al igual que el recientemente restaurado manto de la Señora de la calle Porvera.

14.- La Virgen del Valle de la hermandad del Cristo de la Expiración luce un palio de los talleres de Carrasquilla. Otro gran paso muy rematado en cada centímetro. No falta ni sobra nada. La orfebrería salió de los talleres de Villareal. Es conocido el verso del pregonero Antonio Molina cuando llamó a la Santísima Virgen ‘La Morena del manto rojo’ en alusión a su magnífico manto.

15.- El Sábado Santo sale, probablemente, el más importante de todos los palios de Jerez. El de la Virgen de la Piedad. Desconsuelo, Desamparo, Yedra, Mayor Dolor, Piedad… ¿Quién sabría ordenarlos por calidad? Imposible. Pero el paso de palio de la Virgen de la Piedad, adquirido en su día a la hermandad de la O de Triana, es totalmente decimonónico. Bordados de hoja ancha al puro estilo de las Hermanas Antúnez. La orfebrería es prácticamente entera de los talleres de Seco Velasco. Sin duda que no disfrutar de paso de palio en la próxima Magna Mariana quedaría de alguna forma incompleta la jornada.

Quince más uno

Por último, subrayar un palio que lamentablemente no estará en la Magna de Jerez pero que debería de estar en esta lista. Se trata del paso de palio de María Santísima de la Esperanza de las Cinco Llagas que no participará en el evento cofrade. Quizá el mejor palio salido de los talleres de Carrasquilla con toda la orfebrería de Seco Velasco. No estará, pero había que nombrarlo en este casi improvisado artículo.