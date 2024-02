Antonio Jesús estará al menos dos semanas de baja en el Xerez CD

El Xerez CD ha regresado este miércoles al trabajo en La Granja para comenzar a preparar la cita del domingo (17:00) ante el Cartaya en el Ciudad de Lepe. Se trata de un encuentro en el que pondrá en juego el liderato del Grupo X de Tercera RFEF que recuperó tras vencer al Cabecense en Chapín (2-0) y Checa se encontró con malas noticias.

Junto a la baja por sanción de Ramón, que ha sido castigado con un partido por acumulación de amonestaciones por la quinta tarjeta amarilla que vio ante el cuadro sevillano, el técnico azulino contará con la ausencia del centrocampista Antonio Jesús. El sanluqueño ya se perdió el choque del domingo en Chapín contra el cuadro de Juan Carlos Menudo, no ha entrenado este miércoles y ha sido sometido a varias pruebas que han confirmado que sufre una pequeña rotura de fibras en los isquiotibiales de su pierna izquierda que le mantendrá apartado de los terrenos de juego al menos un par de semanas. De este modo, ni estará en Lepe ni apto para enfrentarse al Conil en Chapín. Mientras, Geovanni, que acabó con algunos problemas el compromiso del domingo, no debe tener problemas para jugar en el Ciudad de Lepe, aunque no ha forzado este miércoles.

Los azulinos, al jugar fuera de casa, no pueden entrenar en Chapín y lo harán este jueves en las instalaciones del Hotel Barceló Montecastillo. El césped del Anexo Pepe Ravelo no se encuentra en su mejor momento y el del Pedro Garrido va sobrado. Así, Deportes no ha dado el visto bueno a los xerecistas para que puedan utilizar un campo de hierba natural.

Mientras, el Cartaya, que llega a esta cita después de golear el sábado al Córdoba B por 0-3 y en un buen momento de forma, puede recuperar efectivos para el domingo. El técnico Manuel Juan Limón, que no pudo sentarse en el banquillo ante el filial, ya sí lo podrá hacer frente al Deportivo y está pendiente de la evolución de Cerpa, Sergio Macías e Iván Moreno, que han dejado atrás sus respectivas lesiones y ultiman su puesta a punto.