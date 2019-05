Dani estaría "encantado" de continuar en el Xerez CD

Dani Jurado, premio al jugador más regular de la temporada, ha cuajado una gran campaña en su primer año como xerecista y hace balance de una Liga que "ha sido dura, con equipos muy competitivos, y que se nos ha hecho muy larga y no sólo por las 42 jornadas".

El central reconoce que el equipo "ha competido en todos los partidos pero nos ha faltado algo para poder estar más arriba" y cree que la décima plaza hace justicia a lo que ha dado de sí el equipo esta temporada porque "en un campeonato regular el puesto en el que quedas es el que mereces. La décima plaza es lo que nos hemos merecido y tenemos que estar orgullosos por haber trabajado como lo hemos hecho y aunque el objetivo al principio era otro, el año ha sido complicado. Al menos nos hemos quitado pronto de la parte baja, porque ya hemos visto cómo ha estado la pelea ahí abajo. Nos hubiera gustado estar peleando por otras cosas pero al menos hemos tenido un final de Liga tranquilo".

Y es que un año más, la temporada en el Xerez CD ha sido una difícil travesía: "Hemos tenido muchos cambios de entrenadores, el equipo también tiene el problema con las instituciones locales aunque nosotros nos hemos intentado abstraer y hacerlo siempre lo mejor posible. En pocos partidos hemos dejado de competir, quizá en Lepe contra el San Roque, donde no estuvimos bien", apunta.

A nivel personal, señala que está "contento porque he tenido continuidad, he jugado la mayoría de partidos y me han acogido muy bien, la afición me ha mostrado su cariño". Dani acaba contrato y está libre a partir del 30 de junio aunque no esconde que le gustaría seguir porque "me he encontrado muy a gusto y si el club decide que siga, por mí encantado, es cuestión de hablarlo".

Y para la temporada que viene, añade que para estar arriba hay que hacer "un equipo acorde con la categoría, que es bastante fuerte, y tener la pizca de suerte que siempre hace falta para engancharte arriba porque en el fútbol dos y dos no son cuatro y el dinero no te asegura subir".