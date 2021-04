El Xerez CD echa el cerrojo a la portería

El Xerez Club Deportivo ha echado el cerrojo a su portería y acumula ya 389 minutos sin recibir un gol. Desde su llegada a la entidad azulina y sobre todo tras las dos derrotas sufridas contra el Xerez DFC y el CD Rota, Esteban Vigo ha venido insistiendo en la necesidad de hacerse fuertes en defensa, un discurso que no se cansa de repetir cada vez que tiene oportunidad. La última vez, el pasado miércoles tras el triunfo 'in extremis' del XCD en Lepe frente al San Roque.

Y así es, porque el Xerez CD lleva cuatro partidos consecutivos sin encajar un gol. El último equipo capaz de perforar la meta que ahora defiende Salvi Carrasco fue el roteño Ramón, autor de los dos goles que le dieron la vuelta y la victoria al CD Rota el pasado 7 de marzo. Tras ese partido, Esteban tomó la determinación de cambiar al inquilino de la portería, dando la confianza a Salvi Carrasco. El meta malagueño dejó la portería a cero tanto contra la Balompédica Lebrijana como en el Antonio Gallardo de Arcos.

Una semana más tarde, Iván Ares volvía a la portería por la lesión del excancerbero del Badajoz B y el jerezano también hacía un buen partido en el empate sin goles contra el Ceuta. En Lepe, Salvi regresaba al once inicial y cuajó su mejor partido desde su llegada al club en enero. El meta salvó un gol cantado del San Roque a los doce minutos atrapando un remate a bocajarro de Nané y en el minuto 87 voló para sacar una mano a lanzamiento de Montenegro que también llevaba marchamo de gol. Luego, Chuma hacía el tanto de la victoria en el descuento.

El portero malagueño, que llegó en enero tras la marcha de Navarro-Montoya, regresó al equipo titular en Lepe, donde cuajó una fantástica actuación que a la postre permitió sumar al XCD los tres puntos gracias al tanto postrero de Chuma. "El equipo hizo un gran trabajo defensivo durante los 96 minutos que duró el partido, un trabajo espectacular y, en lo personal, muy contento por el partido que me salió. Tengo que darle las gracias a la nueva oportunidad que me brindó el míster".

Salvi Carrasco no esperaba ser titular tras perderse el partido contra el Ceuta, "en el que Iván estuvo muy bien. Por eso estaba en duda. El míster no da pistas durante la semana y sólo sabes si juegas cuando da la alineación. El míster apostó por mí y yo le he intentado devolver esa confianza", explica.

El portero malagueño confiesa que jugar en el Xerez CD es una gran responsabilidad: "Tengo 20 años y para mí es mi primer 'play-off'. Estoy en un club histórico como el Xerez CD, con la afición tan grande que tiene". Pero desde el primer momento, barruntó que el partido en Lepe le iba a salir bien: "En el calentamiento me fui con muy buenas sensaciones y la parada que hago en el minuto 12 es lo que me da la confianza y la motivación para afrontar el resto del partido. Llega un momento, sobre todo con la parada del final, que piensas que ese día es imposible que te marquen".

El Xerez CD acumula ya 389 minutos sin encajar un gol, algo "fundamental" para lograr el objetivo porque "siempre vamos a tener alguna arriba y lo más seguro es que la metamos. El otro día fue así en Lepe".

Y con el gol de Chuma estalló la alegría: "Nunca he celebrado un gol con tantas ganas y tanta ilusión. Ni me imagino cómo sería la celebración de un ascenso, ojalá lo podamos conseguir porque este club, la afición y la ciudad se lo merece. Firmo ahora mismo conseguirlo también en el último minuto", señala el portero azulino.

El XCD se colocaría en puesto de ascenso directo si gana este domingo en La Juventud al Puente Genil. Salvi apunta que "tenemos que mirar por nosotros y no fijarnos en lo que hacen los rivales. Al fin y al cabo, dependemos de nosotros mismos y hay que pensar en hacer un gran partido este domingo y por supuesto ganarlo". Y advierte: "La victoria en Lepe queda ya atrás, tenemos muchos partidos seguidos y no hay tiempo para entretenerse. Hay que corregir las cosas que hicimos mal en Lepe, recuperar a la gente y afrontar con ganas el partido contra el Puente Genil".