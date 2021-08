Fajardo: “Ya se empieza a ver ese Xerez CD con empaque que todos queremos"

El Xerez CD comienza a funcionar y a mostrar algunas de la armas en las que basará su juego el próximo curso. Sistemas y disposición de jugadores al margen, el nuevo Deportivo tiene claras sus señas de identidad, trabajo colectivo, presión, intensidad y no bajar los brazos en ningún momento.

El equipo de Fajardo superó con solvencia a la UD Algaida en un partido cómodo, empató contra el Jerez Industrial y cayó en la tanda de penaltis y el sábado firmó otras tablas, pero esta vez contra un buen San Fernando, un equipo de Primera RFEF, y se quedó con el Trofeo Rafa Verdú en esta oportunidad desde los once metros. Tres citas en las que no ha perdido y en las que ha ido de menos a más.

El preparador azulino, tras la cita con el combinado isleño, detalla que "ese partido lo teníamos marcado en el calendario porque era el primero ante un rival de superior categoría. La semana fue dura de trabajo, acumulamos mucha carga en las piernas, y estoy muy contento con la imagen y el con el juego que mostramos, toca seguir en esa línea".

Bajo su punto de vista, el Deportivo "trabajó muy bien tanto a nivel ofensivo como defensivo. Sabíamos que teníamos que hacer una presión muy alta para hacerle incómodo el partido al rival. Cuando ellos intentaban filtrar ese primer pase en el centro del campo presionamos fuerte y la presión tras pérdida también fue a una intensidad alta. Fuimos un equipo muy ganador de duelos, las segundas jugadas fueron nuestras, fuimos más intensos. Ademas, ofensivamente el equipo estuvo muy rápido, jugando con tres toques, creando muchísima superioridad en banda, les hicimos daño por ahí. Estoy contento porque tuvimos ocasiones ante un rival de categoría superior".

Uno de los jugadores destacados del choque en el Pedro Garrido fue Joselillo. El alicantino no quiso pronunciarse sobre su actuación: "No soy de analizar el trabajo individual, sería injusto hablar de él si tenemos en cuenta el nivel que dio todo el grupo. Si me pongo a nombrar uno por uno, estaríamos aquí un buen rato. Somos un equipo con mucho protagonismo por banda, contamos con automatismos que nos benefician y tenemos jugadores muy verticales, que son exquisitos en el uno contra uno. Cuando se meten por dentro, crean las superioridades que generaron, que les permitía llegar al balón con la ventaja que llegaban y eso siempre resalta".

El Deportivo aún no ha perdido y Fajardo no oculta que le agrada. "Sobre ese tema no te puedo decir que me da igual, todos los entrenadores somos ganadores y yo lo soy. De todos modos, después de muchas pretemporadas encima, más que los resultados lo que importa son las sensaciones que te va dejando el equipo conforme se va trabajando y se van asimilando los conceptos. El grupo es muy receptivo, en cuanto trabaja algo es como una esponja. Los futbolistas están con mucha ilusión, tienen ganas de recibir mensajes y de trabajar mucho. Al final, todo eso se refrenda en los partidos y de ahí los resultados, ojalá dure mucho la racha. No obstante, insisto, lo más importante es la competición y ojalá en la competición podamos mantener esa condición mucho tiempo. Poco a poco, vamos viendo ese equipo con empaque que todos queremos".

Los dos últimos amistosos, el combinado xerecista los ha tenido que resolver desde el punto de penalti. Contra el equipo de Javi Rivas no estuvo acertado y no pudo lograr el Trofeo Pedro Garrido y el sábado sí que superó al San Fernando. Esa faceta, también la trabajan los azulinos. "La primera competición que tenemos es la Copa RFAF, primero a ida y vuelta con el Salerm Puente Genil, y luego a partido único y se puede dar esta circunstancia. Hay que trabajar también esa pacerla, aquí no se puede dejar nada al azar, nunca me oiréis hablar en los penaltis de suerte. Aquí, hay especialistas y no especialistas y hay que trabajarlo, aunque no es lo mismo la presión en un partido que en un entrenamiento, todo es entrenable".

La afición se volvió a volcar con el equipo en el Trofeo Rafa Verdú y eso lo valora "de forma muy positiva porque es más de más de lo mismo y lo de siempre. Le estamos muy agradecidos por el apoyo. Nos encanta tener este ambiente en pretemporada. El martes jugamos en Guadalcacín, está muy cerca, y seguro que hay un buen ambiente, con mucha gente nuestra para seguir disfrutando del equipo".

Aún así, recuerda: "Lo más importante en estos partidos es ir acumulando trabajo, minutos y coger conceptos que, poco a poco, ya se va viendo que el equipo va respondiendo. En dos semanas, tenemos ahí ya la primera competición. Estamos intentado un reparto equitativo de minutos para que todos tengan las mismas opciones de ganarse el puesto para ir sacando un once".