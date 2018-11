Fran Sánchez, el único futbolista del Xerez CD que juega todos los minutos

Fran Sánchez, guardameta del Xerez CD, es el único azulino que ha disputado todos los minutos (1.260) de los catorce partidos que se llevan jugados hasta ahora. Sus compañeros Pedro Carrión y Quirós también han participado en todos los encuentros pero no todos los han completado y en el caso de ‘Chino’ no siempre fue titular.

Con una amplia experiencia en Tercera División, el portero nacido en Utrera confía en su equipo, apuesta por la remontada y pide paciencia y el apoyo de todos para poder conseguir el objetivo.

Sobre la marcha del XCD, detalla que "llevamos dos victorias consecutivas pero hace más jornadas que estamos mostrando una importante mejoría. Es la línea que tenemos que seguir, no nos queda otra, las exigencias son importantes. De los últimos cuatro partido hemos ganado tres, nueve puntos de doce, que no está nada mal. Hay que aprovechar que la dinámica está cambiando. Hace mes y medio, nadie pensaba que esto iba a ser posible. De todos modos, aún no se logró nada".

Además, advierte: "Esta categoría es larga y dura. El año pasado en el Sanluqueño lo pasamos mal al principio, nos metimos cuartos y ascendimos. Los partidos se deciden por detalles. Necesitábamos enlazar varios resultados positivos para aumentar la autoestima y para ganar confianza. Si todos ayudamos a sumar en la misma dirección, podemos avanzar. Y cuando digo todos, hablo desde la primera persona que tiene responsabilidades en el club hasta la última que tenga alguna relación con el club a nivel de trabajo. Eso es fundamental. Si sumamos en lo deportivo y en lo económico pero falla lo institucional, ya no es igual".

El XCD no ha remontado aún el vuelo del todo pero es de los que creen que "la clasificación no hay que mirarla hasta marzo porque la Liga es larguísima y no se decide hasta el final, ahora lo único que tenemos que hacer es sumar, sumar y sumar y salir a todos los campos a ganar, aunque luego pierdas o empates. Tenemos un buen equipo y con los refuerzos hemos ganado, hay mucha más competencia".

El portero también lamenta que las cosas no hayan empezado a salir bien "antes. Con Juan Pedro entramos en una dinámica negativa y también coincidió con las malas actuaciones de los árbitros. Dejamos de sumar puntos en muchos partidos, Écija, Ceuta, Conil... Nos tocó remar contracorriente".

FRAN "No podemos pensar que porque el Cabecense no ha ganado fuera está todo hecho, hay que trabajar"

Bajo su punto de vista, "hay que tener tranquilidad porque ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos. Insisto en las dinámicas, en las rachas y en los detalles. Hasta que no llegue marzo o abril no se decide quién estará entre los cuatro primeros. Nosotros nos vamos a meternos arriba porque considero que tenemos una buena plantilla, competitiva. Aunque hay otras que son mejores , me meto en el grupo de siete u ocho equipos que van a luchar por esas plazas".

Con tanto años en la categoría, Fran resalta "lo duro que es el grupo. Me recuerda a la Tercera de cuando empecé hace doce o quince años, había mucho nivel, bajó por la crisis pero ahora vuelve a aquellos años. Hay muchos equipos que quieren estar arriba y subir y también están los filiales. Cualquiera puede quedar campeón. Hay que ganar y ganar".

Ante la visita del Cabecense, avisa: "No nos podemos confiar y mucho menos pensar que porque no han ganado fuera está todo hecho. Hay que trabajar y trabajar".