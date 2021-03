“Al equipo le pongo un notable y a la afición, una matrícula de honor”

Juan Díaz, director deportivo del Xerez CD, se muestra satisfecho con la primera fase de la Liga que ha hecho el equipo, elogia el trabajo de Esteban, confía en el ascenso y agradece a la afición su apoyo.

–¿Qué balance realiza de la primera fase de la competición?

–Positivo. Si tuviese que dar una nota al equipo le pondría un notable porque han habido algunas pequeñas cosas que se podían haber hecho un poco mejor. Soy muy exigente, al igual que el cuerpo técnico, jugadores y resto de directivos. Creo que podíamos haber dado un poquito más, pero por una serie de matices la pelota no quiso entrar y no tuvimos más puntuación. De todos modos, vamos a la segunda fase con garantías, estamos a dos puntos pase lo que pase en el otro subgrupo.

–¿Dolió la igualada frente al Ceuta del domingo?

–Es un poco lo que he comentado antes. La pelota no quiso entrar y creo que ese partido merecimos ganarlo de todas todas y no sólo por 1-0, sino por una diferencia más amplia. En otros partidos nos entraba la pelota y en esta oportunidad no lo hizo. También me acuerdo del partido en Los Barrios, merecimos empatar y al final perdimos o del encuentro en Rota. Estuvimos nerviosos y se nos fueron los puntos. Podíamos haber cerrado esta fase con tres o cuatro puntos más y afrontar la segunda con más garantías, pero, insisto, estamos contentos.

"Hemos perdido puntos importantes que esperamos no echar de menos al final"

–El equipo estuvo muchas jornadas invicto y líder, ¿esperaba esta segunda plaza?

–Durante muchas jornadas mandamos en la tabla y tuvimos una importante diferencia con el tercero, que era que el que se queda fuera del ascenso directo y, ahora, el verte ahí tan pegado a todos los rivales pues te das cuenta que has perdido puntos importantes que esperemos no echar de menos porque nos hagan falta.

–Esteban se ha adaptado ya al equipo, ¿están contentos?

–Estamos encantados con él. El equipo ha cambiado totalmente, hay alegría en el vestuario, los futbolistas están asimilando sus conceptos tácticos... Estamos hablando de un entrenador profesional, de superior categoría, que está demostrando que tiene tablas para esto. Creemos que es el entrenador idóneo para llevar al equipo a Segunda B. Ya al equipo se le nota otra forma de jugar. Sinceramente, los primeros veinticinco minutos ante el Ceuta para mí fueron los mejores de toda la temporada. El equipo fue a por el rival, a por el partido, y eso no lo habíamos visto anteriormente. Todo requiere un proceso en la vida y hay que darle tiempo para que pueda instaurar su metodología de trabajo.

–Es optimista siempre, ¿qué sensaciones tiene de cara a la segunda fase?

–Muy buenas, me las transmiten los jugadores. Salimos del partido del Ceuta un poco decepcionados, pero ellos me levantaron el ánimo. Ahora empieza lo bueno y van a dar lo máximo. Hay algunos que pueden dar mucho más y ahora se va a demostrar el tipo de futbolistas que tenemos. Vamos con optimismo, vamos a pelear por el objetivo y si no se consigue a la primera, por eliminatorias.

"Los futbolistas están concienciados y los técnicos, también, saben que estos seis partidos son vitales"

–¿Qué le parecen los rivales del otro subgrupo?

–Son buenos equipos. El San Roque de Lepe está ahora más destacado, pero nosotros hace seis o siete jornadas también estábamos destacados y tuvimos un bache. Son dieciocho puntos los que hay en juego, todos nos vamos a tener que enfrentar entre todos, todos nos vamos a quitar puntos y es el momento de dar el callo. Los futbolistas están concienciados, el cuerpo técnico también y todos saben que estos seis partidos son vitales y son los que van a decidir si logramos el objetivo o no.

–La afición está respondiendo, ¿qué espera a partir de ahora?

–Si al equipo le doy un notable, a la afición le doy una matrícula de honor. No ha parado de animar. Los socios pagaron su abono, han respondido en los días de ayuda al club y siempre están ahí, no ya sólo en el campo, también fuera de él se vuelcan con nosotros y nos animan. Vamos a luchar al máximo por ellos. Somos exigentes y vamos a intentar devolver al Xerez CD a la categoría que merece.