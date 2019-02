LaLiga se presentará como acusación particular por la pelea en el Xerez CD-Écija

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha anunciado que la patronal del fútbol profesional se presentará como acusación particular si se abre un proceso judicial contra los aficionados que iniciaron una pelea tras el partido Écija-Xerez CD, en la que fueron agredidos Carlos Fraile y Manu Martínez.

El mandatario de la Liga y que en su día fue abogado del concurso del Deportivo ha explicado durante la presentación de un acuerdo de difusión de valores positivos relacionados con el deporte con la empresa cinematográfica Disney que "nosotros nos vamos a personar como acusación particular para que esos aficionados no puedan ir más a un campo de fútbol".

El presidente de LaLiga recordó que en este caso no es trata de fútbol profesional, lo cual escapa a sus competencias. "No es fútbol profesional, no estamos controlando lo que ocurre en estos partidos. En LaLiga hemos realizado muchas campañas con el tema de la violencia y para transmitir los valores de que eso se tiene que evitar".

El Xerez CD se encuentra a la espera de conocer la resolución del Comité de Competición de la Andaluza, que dará a conocer las sanciones el martes o el miércoles. El club se expone desde a una sanción económica hasta la pérdida de algún punto en la clasificación.