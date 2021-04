Dani Laínez, preparado para recuperar el lateral derecho del Xerez CD

Dani Laínez, lateral derecho del Xerez CD, se lesionó ante el San Roque en Lepe en un partido que su equipo ganó por 0-1, se perdió la cita ante el Ciudad de Lucena del miércoles en La Juventud (0-0) y ahora pisa el acelerador para llegar al compromiso del domingo en el Municipal (19:00) ante el cuadro de los hermanos Carrasco.

El defensa arrastra una sobrecarga en el psoas y también tiene un edema en el recto abdominal en el oblicuo de la misma parte izquierda que "casi no me permitía ni caminar, pero ahora ya me encuentro mucho mejor con el descanso y el tratamiento que he seguido. He comenzado a entrenar con el grupo, voy mejorando y las sensaciones son muy buenas. Faltan varios días para el partido y espero llegar, estoy haciendo todo lo posible".

El choque ante el Ciudad de Lucena lo vivió desde la grada y "sufrí muchísimo, no sabía ya ni qué hacer, hasta me sudaban las manos. Estoy acostumbrado a jugar y lo pasé fatal, era un ultra, quería ayudar y no podía. Además, tanto el míster como nosotros sabemos que en la primera parte no estuvimos nada bien. Ellos tienen un buen equipo y eso cuenta, pero no demostramos nuestra personalidad con el balón, no se vieron nuestras señas de identidad".

Bajo su punto de vista, "nos jugábamos mucho y salimos con un poco de ansiedad. Insisto, ellos tienen un bloque que no es moco de pavo, es de los mejores, ya la pasada temporada se quedaron a las puertas del ascenso, saben dominar los tiempos y todo influye".

El partido en Lucena lo espera "complicado y diferente al de casa. Tenemos margen de mejora, toca aprender de los errores y afrontar esta cita con las ideas claras y frescos mentalmente porque así el cansancio de domingo, miércoles, domingo se va a notar menos, las piernas van solas. Es una final que vamos a pelear. Vamos a intentar por todos los medios volver con los tres puntos, trabajamos a diario para ello. Un ascenso es algo impresionante y es nuestro sueño tanto a nivel colectivo como a nivel indivudual".

La fase de ascenso ha cumplido su ecuador y el joven lateral realiza un balance positivo. "Empatamos el miércoles y todo se ve desde una perspectiva negativa, pero hemos sumado siete puntos de nueve y eso antes de empezar esta liguilla todo el mundo lo hubiese firmado, con esa media se asciende. Dependemos de nosotros mismos y si logramos ganar en Lucena lo tendremos más aún en nuestra manos. Todo está muy igualado, estamos peleando por subir con los mejores equipos de Tercera y no es nada fácil. También hay varios partidos aplazados y todavía pueden pasar muchas cosas".

El partido finalmente se va a jugar sin público y Laínez cree que "es un punto positivo dentro de lo duro que va a ser el encuentro, aunque a los jugadores nos gusta sentir el apoyo desde la grada y nos gusta que en el campo se respire ambiente de fútbol. Nuestros aficionados no se pueden desplazar y ellos tampoco van a tener esa ventaja".