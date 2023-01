Rafael Carrillo, entrenador del Ciudad de Lucena, elogia al Xerez CD

Rafael Carrillo 'Falete' llegó al Ciudad de Lucena para ocupar la plaza de los hermanos Carrasco e intentar enderezar el rumbo de un equipo confeccionado para pelear por el ascenso y que se encuentra lejos de los puestos de play-off. El experimentado técnico no está logrando el objetivo y en Chapín encara una cita vital. Elogia al Xerez CD y destaca su verticalidad, pero espera lograr un resultado positivo.

El preparador cordobés afronta ilusionado esta cita y espera lo mejor de sus futbolistas. "Vamos a jugar en un estadio bueno, ante un equipo buen y esperamos volver a nuestra línea de trabajo ofensivo y mejorar en el plano defensivo. Lo tenemos que lograr ya, para competir al máximo y comenzar la remontada".

Bajo su punto de vista "el Xerez CD es un gran rival, que se encuentra en una situación similar a la nuestra. Se está reforzando bien para meterse en los puestos altos y es un rival directo. Tenemos que acudir al encuentro con las ideas claras para, como he comentado antes, y competir al máximo. Ahora mismo, no nos podemos marcar objetivos a largo plazo, tenemos que ir partido a partido y luego el ritmo de la competición dirá".

Y lo que más le preocupa del rival es que "tiene un buen bloque y son muy verticales en ataque, aunque lo que más me preocupa es que nosotros estemos bien y seamos más agresivos en defensa. Mi equipo está capacitado para generar ocasiones, aunque la pasada semana no tuvimos suerte con la finalización. Espero un partido bonito y abierto, ellos no son tan agresivos en defensa como el Rota o el filial, no se van a encerrar tanto".

Carrillo, por último, resalta sobre la situación tanto del Deportivo como de su equipo que "los dos, a priori, éramos conjuntos que aspirábamos a estar en lo más alto y ahora mismo no es la realidad, de ahí el ambiente y la presión. En ese sentido, sí que nos vamos a encontrar a un adversario en la misma situación que nosotros. El equipo está mejorando, somos más intensos y estamos satisfechos".