El Xerez CD ha accedido a la petición del Betis de adelantar el partido de la próxima jornada de liga con el filial al sábado, con lo que el encuentro ha sido fijado para el sábado 1 de febrero a las seis de la tarde en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Para este choque, el Deportivo no podrá contar con Quirós, que vio la quinta amarilla el domingo contra el Córdoba B y será sancionado por acumulación de amonestaciones, con lo que el Chino tendrá descanso obligado tras haber sido ante el filial cordobesista titular después de diez partidos, ya que no formaba en el once inicial desde el derbi contra el Xerez DFC.

Eso sí, Juan Carlos Gómez, entrenador xerecista, recupera para la visita al filial bético a Cristian, que cumplió sanción la pasada jornada, y no se descarta que también pueda ser de la partida Isra, que esta mañana ha entrenado con el grupo sin resentirse del pinchazo en el gemelo que sufrió en el calentamiento del partido en Lebrija con el Antoniano y que le impidió jugar contra el Córdoba B.

La sesión matinal de hoy ha sido de recuperación, tanto física como psicológica porque ahora la prioridad en el Deportivo es recuperar a los futbolistas del mazazo que supuso la derrota contra un rival directo que venía tocado, al que se pudo dejar hundido pero que ha cobrado vida con los tres puntos de La Granja.

La derrota ha complicado el panorama del Deportivo, al borde de los puestos de descenso -no ha caído por la diferencia de goles- y que ahora afronta la visita a un Betis Deportivo en la pelea por el play off de ascenso y escocido por los cuatro goles encajados el pasado domingo en el San Juan Bosco de Utrera después de ir ganando 0-2 en el descanso.