El Xerez CD, con el punto de mira en el San Juan Bosco

El Xerez CD regresó a los entrenamientos en La Granja ya con el punto de mira en el San Juan Bosco, donde el próximo domingo se medirá a un Utrera que está subiendo como la espuma en la clasificación. El choque, primero del año y último de la primera vuelta, ha sido fijado por el club sevillano a las doce del mediodía y contará con el arbitraje de Huertas Marqués, adscrito al Colegio Cordobés.

Además de los lesionados Yeray Morales y Juanma Aguilar, en la sesión matinal faltaron, con permiso del club, Kevin Balongo y Ezequiel -ambos fuera de la ciudad- y Quirós por motivos laborales, además de Edu Brenes, que excusó su asistencia aduciendo encontrarse con fiebre. El otro futbolista que ha pedido su marcha del Deportivo, Yeray Jiménez, entrenó aunque acabó la sesión antes del final al lastimarse un tobillo.

De esta forma, no ha habido avance significativo en el conflicto de intereses entre el club y los futbolistas que pretenden marcharse; de hecho, no ha existido por el momento negociación alguna con Edu Brenes ni Yeray Jiménez, que como se sabe quieren desvincularse del club al no estar contentos ni con su situación deportiva ni con la económica.

En el Deportivo entienden, al no haber negociación alguna, que ambos futbolistas puedan forzar la situación y en cuanto cumplan tres meses sin cobrar se marcharán tal y como contempla la reglamentación, aunque el club cree que están actuando de forma desleal ya que se les han ofrecido cantidades a cuenta de las mensualidades y los futbolistas no han querido cobrar por partes. Tampoco gustó en la entidad que en el último partido, contra Los Barrios, al ver que no entraban en la lista de convocados, ambos se fueran de La Granja, lo que se entendió como una falta de compañerismo y un feo detalle con el vestuario.

Sea lo que fuere, la situación de uno y otro en el Deportivo no debe enquistarse mucho más de las próximas jornadas porque se acerca tanto la fecha de cobro como la del cierre del mercado invernal en Tercera División.

Mientras, la plantilla xerecista tendrá descanso el miércoles, día de Año Nuevo, y volverá a los entrenamientos el jueves 2 con sesión matinal en La Granja.