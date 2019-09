Juan Carlos Gómez, entrenador del Xerez CD, e Isra, capitán de la plantilla, confían en el apoyo de la afición en el partido del domingo contra el Conil en La Granja (18:30 horas), choque en el que el Deportivo aspira a dar la primera alegría en casa del curso a sus incondicionales y así borrar el cero de su casillero de puntos.

Juan Carlos Gómez apuesta por el respaldo de la afición: "Espero que no decaiga, que la gente siga ilusionada. Creo que nos van a arropar y nosotros estamos en condición de intentar darle un triunfo que se merecen mucho, muchísimo".

Y es que el técnico xerecista tiene claro que este partido hay que "ganarlo, es lo único que nos queda: ganar en casa, empezar a ganar partidos y sobre todo empezar a hacer las cosas bien de nuevo y olvidar la debacle de Ceuta, esta semana ya nos hemos encargado de hablarlo y de poner a la gente a punto para que en casa no se escapen puntos".

También confía en el apoyo de los xerecistas Isra, jerezano y capitán del Deportivo, que subraya que "la afición hasta ahora es lo mejor que estamos teniendo. En los dos partidos de casa ha habido más de 1.000 personas aquí en La Granja, otros años no lo hemos tenido y este año que lo estamos teniendo no estamos sacando los resultados, esto es la historia del Xerez. Ya lo he dicho varias veces pero queremos que el domingo nos sigan apoyando como hasta ahora y darle la alegría que se merece".

Y para Isra, la primera alegría ha sido recuperarse de su lesión y estar ya disponible. "Pues sí, muchas ganas porque terminé la temporada pasada lesionado, he empezado esta lesionado y hace tiempo que estoy deseando volver a competir y a ver si esta semana puede ser", y es que en el dique seco el tiempo pasa muy lento, máxime cuando el equipo no tiene buenos resultados: "Claro, cuando los resultados no son positivos y uno no puede ayudar la impotencia es grande pero a ver si esta semana empezamos a cambiar la dinámica, podemos sumar los tres puntos y empieza a cambiar la cosa".

El capitán subraya que el ambiente en el vestuario azulino "es bueno, todo el mundo habla solo de entrenar y jugar, no se habla de temas extradeportivos y eso es lo importante, todo el mundo está deseando ganar un partido para volver a la alegría total" y lo de Ceuta ha de servir para no repetirlo: "Evidentemente la imagen no fue nada buena, fue muy mala. Lo que hemos hablado y discutido en el vestuario es que se puede ganar, se puede perder pero hay que dar buena imagen, hay que competir, hay que salir a muerte y si el rival es mejor, al final le das la mano. Pero hay que reventarse en el campo".

Al Deportivo no le están acompañando los resultados y el objetivo es cambiar esa dinámica y salir de la zona baja: "Quieras que no, tú ves la clasificación... Nosotros sabemos que estamos trabajando bien, todo el mundo tiene mucha ilusión, todo el mundo está entrenando a muerte y en el momento que encarrilemos un resultado positivo seguro que este equipo va a ir para arriba porque tenemos buena plantilla, buen equipo, hay compañerismo y eso a la larga suma".

El domingo llega el Conil, un rival quizá con menos nombre que Ceuta o Betis Deportivo pero igual de peligroso según Isra: "En Tercera División cualquier equipo es peligroso: el día de la Lebrijana parecía que le íbamos a meter tres y en 10 minutos nos remontan el partido y pierdes los puntos... Aquí hay que estar a muerte todos los domingos porque todos los equipos tienen tres o cuatro jugadores que pueden marcar la diferencia y como no estés en tensión los 90 minutos, en dos jugadas te remontan el partido y se te va y se te queda cara de tonto. Nosotros respetamos al máximo al Conil y lo que queremos es que llegue cuanto antes el partido para competir y ganar".

Y clave para ello es recuperar la consistencia defensiva: "Sí, sabemos que si conseguimos la solidez defensiva que quiere el míster, si tenemos la portería a cero, casi seguro que vamos a ganar porque arriba tenemos cosas importantes, gente que tiene gol, gente que trabaja muy bien. Nos hace falta eso, intensidad defensiva, ganar consistencia atrás y seguro que así llegan los resultados".