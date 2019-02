"El Xerez CD no es ahora un rival apetecible, llegará herido por la derrota en Ceuta"

Juan Manuel Pavón llegó al Cádiz B el pasado verano con la difícil tarea de mantener en el filial el gran nivel que mostró con Mere y de formar futbolistas para el primer equipo. Con un estilo de juego distinto al del entrenador portuense, el onubense lo ha logrado y el cuadro amarillo es líder en solitario de la categoría con unos registros sobresalientes. Se muestra orgulloso con el rendimiento y la capacidad de trabajo de sus jugadores, está encantado con sus ayudantes y con el trato que ha recibido desde que llegó a la entidad. Tiene los pies en el suelo, asegura que no tienen nada hecho y no se fía del Xerez CD, su rival del domingo, porque "un derbi es un derbi y ellos han mejorado bastante".

-¿Cómo encaran el derbi del domingo ante el Xerez CD?

-No deja de ser un derbi, con todo lo que conlleva un enfrentamiento entre el Xerez y el Cádiz. De todos modos, mi mensaje hacia ellos es claro y contundente, tenemos que tomarnos el partido como uno más, nos lo tenemos que tomar como todos los que nos restan, como una final. En esta oportunidad es el Deportivo y al Deportivo hay que intentar ganar.

-¿Qué Deportivo espera?

-El Xerez no es el rival al que me hubiese gustado enfrentarme ahora, no es el rival más apetecible. Viene de una derrota en Ceuta pero fuera de casa está fuerte, ha hecho muy buenos partidos en las últimas jornadas. Estuve en La Granja el día del Betis Deportivo, por ejemplo, y no mereció perder. Vendrán heridos por esa derrota en Ceuta, en un encuentro en el que mereció más. He visto el partido, el segundo gol se lo hacen al final y antes tuvieron ocasiones para haber empatado por lo menos. Insisto, no es el rival idóneo, ha mejorado.

-¿Será un encuentro diferente al de la primera vuelta?

-No lo creo, un derbi Cádiz-Xerez, como he comentado antes, siempre tiene connotaciones especiales. Puede variar algo en cuanto a juego porque ellos han mejorado la plantilla pero no en intensidad y en lo que los dos equipos saben que se están jugando. El marca el partido eso, llamarse Cádiz y Xerez es algo especial. Lo vivimos en la primera vuelta y se volverá a vivir. Lo que sí debe imperar la deportividad dentro y fuera.

-¿La racha de 14 jornadas sin perder es el mejor aval de su equipo?

-Nuestra línea es ascendente y el objetivo es mantener el tipo, lo sumado sumado está pero no hemos hecho nada aún. No podemos bajar la guardia porque aquí cambia todo de una jornada a otra, tenemos el ejemplo de Algeciras y Córdoba B, por ejemplo, que hicieron un primer tramo de Liga impresionante, pincharon un par de jornadas y ahora están fuera de los puestos de liguilla. También tenemos el caso contrario en Los Barrios, que empezó mal y ahora va como un tiro. Nosotros buscamos la mejora individual de cada jugador, que estamos en formación, y competir en cada partido como si fuese una final. El del Xerez es una final y la tenemos que ganar.

-¿Hay claves para ganar un derbi de este tipo?

-Más que claves podríamos hablar de circunstancias o condicionantes del encuentro. Creo que será un partido largo, pueden pasar muchas cosas. Tendremos que madurarlo y no tener prisas, a veces las prisas te conducen a dar un paso atrás, quieres ganar demasiado rápido y eso genera ansiedad y más aún en estas edades. Eso te penaliza. Hay que ir de menos a más, que el partido luego irá marcando un poco sus exigencias, que serán altas por su parte.

-De cara a la recta final, ¿aguantará el Cádiz B el tirón como líder?

-El hecho de estar entre los cuatro primeros conlleva una presión, eso es evidente y mucho más si se tiene en cuenta la juventud de nuestro equipo. Eso igual afecta un poco pero eso forma parte de la formación de los futbolistas, tienen que saber jugar en estos momentos. No es fácil mantener ni hacer los partidos que estamos haciendo, el equipo está a un nivel muy alto, a veces raya la perfección. Eso supone una presión que no ignoramos y que la hablamos. Si quieres ser futbolista, tienes que aprender a convivir con eso.

-¿Esperaba una categoría tan igualada?

-Esta temporada está muy bonita, tanto por arriba como por abajo, todos los equipos nos hacemos daño. Los de abajo también dan la cara y no te puedes confiar, están sacando puntos inesperados, no tenemos una competición partida. De los ocho de arriba creo que la pasada jornada sólo ganamos dos y eso ya dice un poco cómo está la categoría. Había equipos que estaban llamados a estar arriba, como el Écija, que se ha quedado en la mitad de la tabla por los problemas y otros como Los Barrios que están arriba después de empezar en descenso. No hay rival fácil y eso hace que todo sea más bonito.