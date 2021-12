Fajardo: "La primera parte del equipo ha sido impresionante"

Emilio Fajardo, entrenador del Xerez Club Deportivo, mostraba su satisfacción al término del encuentro disputado en La Rinconada contra el Gerena, cuarta victoria consecutiva de los azulinos y tercera seguida lejos de casa, aunque reconoció que su equipo sufrió en la segunda mitad.

–Resultado abultado que quizá no refleja lo igualado que ha estado el partido, sobre todo en la swegunda mitad en la que se ha sufrido.

–Claro está, jugábamos en el campo del Gerena ante un rival que tiene el segundo mayor presupuesto de la categoría, con unas individualidades tremendas, como colectivo también es un equipo muy bien trabajado y que tiene que luchar por el ascenso sí o sí y evidentemente hay fases del partido en las que tienes que sufrir. A partir de ahí, victoria contundente con dos partes bien diferentes.

–En la primera parte hemos visto a un Xerez Club Deportivo tremendo, a un nivel impresionanten desde el minuto uno y sin darle opción al rival y nos vamos al descanso con ese marcador, una superioridad enorme. Y en la segunda, sabíamos que el partido se iba a abrir, porque es un rival que te mete muchos balones al área, que acumula muchos jugadores y el campo también ayuda a eso. Si esas segundas jugadas las defendíamos bien nos iban a dar transiciones y si no las acabábamos pues venían la de ellos. Han tenido sus ocasiones, nosotros las nuestras y el equipo que las ha materializado es el que ha ganado.

–Ha apostado por una alineación poco habitual, con Lamela y Óscar arriba y Rubén Sánchez de lateral derecho. ¿Es una demostración de que todos son válidos?

–Hubo una fase de la Liga en la que jugamos domingo y miércoles y todos tuvieron minutos y ahora sabíamos que teníamos esta fecha en miércoles y había que saber jugar, porque no es lo mismo hacerlo en Chapín que en este campo. Lo más importante al final es lo que hablábamos a principios de temporada, esto es Tercera y hay que saber dónde juegas. Una de las apuestas hacia mí era que conocía la categoría o los campos, que no es lo mismo jugar en Chapín ante el Conil que aquí contra el Gerena. Jordan y Óscar han hecho un trabajo tremendo tras todos los duelos de Borja, teníamos que jugar mucho en campo contrario y no íbamos a tener tanto el balón en posesiones largas y tenían que jugar otro tipo de futbolistas. Todos son jugadores del Xerez CD y estoy muy contento por todos ellos.

–¿Qué se le pasa por la cabeza cuando en el minuto tres de la segunda parte Marc ha salvado un mano a mano y hay un disparo del Gerena al palo?

–Lo sabíamos, que nos iban a meter muchos balones directos al área, muchos centros laterales. Esperábamos aguantar un poquito más para hacer el recambio de la gente de arriba, porque el trabajo defensivo empieza por ellos y era muy intenso. Pensábamos que iban a caer físicamente un poquito más tarde y ellos nos han metido atrás, pero cuando no las han materializado nosotros sabíamos que íbamos a tenerlas con la gente del banquillo y así ha sido.

–¿Es una victoria que refuerza la moral del equipo?

–Es la cuarta victoria consecutiva, tres partidos seguidos ganando fuera de casa, que es algo que se nos achacaba al principio, también teníamos una cuenta pendiente de ganar fuera a un rival de la zona alta, el enfrentamiento directo entre Córdoba B y Recre y hemos sumado dos puntos más que ellos... Había que aprovechar la jornada y lo hemos hecho. Son victorias que te refuerzan mucho.