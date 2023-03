Prohibido fallar para no complicarse más ante un rival en descenso

El Xerez CD debe romper esta tarde en Chapín (18:00 horas) la mala racha que atraviesa en su estadio, donde no gana desde hace más de tres meses. Tras el ‘palo’ del Navarro Flores, los xerecistas tienen que sumar de tres ante un Cartaya que llega en puestos de descenso y a 6 puntos de los azulinos.

El Deportivo, a 8 puntos del play-off de ascenso y a 6 del descenso con 18 en juego, no puede permitirse ni un tropiezo más en Chapín en los tres partidos que le restan en casa: Cartaya, Bollullos y Espeleño. El riesgo de que se produzca algún descenso más por arrastre de los de Segunda RFEF obliga a acabar lo más arriba posible y, sobre todo, evitar no meterse en líos en las últimas jornadas, teniendo en cuenta además que los otros dos partidos que le quedan a los azulinos fuera de casa con en Lebrija ante el líder y en Conil.

El XCD no gana en Chapín desde el pasado 11 de diciembre, cuando derrotaba por la mínima precisamente al equipo que entrena Jesule. Córdoba B, Gerena y Sevilla C se llevaron un punto y Ciudad de Lucena y Ceuta B los tres.

El partido, a las 18:00 horas en Chapín con entrada gratuita para menores de 22 años

Juan Pedro Ramos no va a poder contar con los sancionados Álvaro Rey y José Parada y tampoco con Migue García, lesionado. Están renqueantes varios futbolistas que arrastran molestias, aunque ayer todos completaron el entrenamiento sin problemas.

En cuanto al once inicial, Alberto García podría regresar en lugar del mayor de los hermanos Parada, mientras que por Rey optan tanto Iván Navarro como Joseliyo, aunque no habría que descartar alguna otra variante. El técnico ha citado a todos los disponibles y no será hasta una hora antes del encuentro cuando realice los descartes que se queden fuera.

Enfrente va a estar un Cartaya que ocupa la 14ª posición con 25 puntos, a uno del Ayamonte y a cinco de Pozoblanco y Ceuta B. Para los onubenses es un partido vital en sus aspiraciones de mantener la categoría.