El Canijo de Jerez se defiende de las críticas por ser imagen de la tercera equipación del Xerez CD

El Xerez CD ha presentado la tercera equipación para su primera temporada en Segunda RFEF con un protagonista de excepción, El Canijo de Jerez, antiguo miembro del grupo Los Delincuentes del que formó parte junto al malogrado y líder de la banda Migue Benítez, además de Diego Pozo.

La nueva equipación xerecista, de la marca Adidas, es de color naranja y el club ha contado con la colaboración de Marcos del Ojo para presentarla ante sus aficionados, protagonizando un spot junto a los jugadores azulinos Charaf, Diego Domínguez y Geovanni. Sin embargo, el cantante garrapatero ha tenido que salir al paso de algunas críticas vertidas en redes sociales, donde varias cuentas le han recordado su apoyo al Xerez DFC hace diez años.

El artista jerezano ha salido al paso de las críticas en la plataforma de Twitter: "El Xerez que ahora sigo y siempre seguiré se llama Xerez CD. Si hace algunos años apoyaba al nuevo Xerez era por la frustración de las malas gestiones y porque tengo grandes amigos ahí. Error por mi parte, tenía que haber hecho caso a mi corazón. Son muchos sentimientos y muchos buenos recuerdos. Me crié en el Pelirón y mi pare me llevaba siempre a los partidos, eso no tiene precio".

Seguidamente, explica que "estoy seguro de que no soy el único que piensa lo mismo. Igualmente os animo a todos a remar en una misma dirección. Todavía estáis a tiempo. Igualmente creo en la libertad de expresión y el respeto. Cada uno que siga y sienta los colores que quiera. El fútbol es un sentimiento muy grande… pero es solo fútbol". Rematando finalmente con otro comentario muy al estilo garrapatero: "Eso hace falta… más amor y más jamón. Que no veas la gente como suelta bilis. Igualmente ya estoy vacunado…".