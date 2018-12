Álex Colorado y Regino, dudas en el Xerez DFC para el encuentro frente al Écija

Los problemas se le acumulan a Pepe Masegosa, entrenador del Xerez DFC, de cara al encuentro ante el Écija del domingo en Chapín, a partir de las cinco de la tarde. A las bajas seguras de los sancionados Antonio Bello y Joaqui y del lesionado Juan Gómez pueden unirse las de Marcelo, Álex Colorado y Regino por diferentes problemas. Los tres van a ser dudas hasta el final.

Marcelo visitó al traumatólogo a principios de semana y no le quitó la aguja que lleva en su mano izquierda tras su operación. Los médicos le han facilitado un volante para que se lo entregue al árbitro en un intento de que le permita jugar pero es complicado, ya que hasta ahora no se lo han permitido pero no tenía la autorización de los galenos.

Álex Colorado arrastra molestias musculares y Regino, en los isquiotibiales. Ninguno de los dos está entrenando con normalidad y el sevillano no sabrá hasta última hora si puede utilizarles. Además, en el caso de recuperarles, teme que no puedan aguantar los noventa minutos.

Los xerecistas realizarán este sábado la última sesión de entrenamientos en el Anexo y el preparador azulino ya tendrá una idea más clara sobre las opciones de utilizarles o no de salida.

Sin Bello, Heredia gana enteros para salir de inicio y para ocupar el puesto de Joaqui lo normal es que Adri Rodríguez retrase su posición al centro de la defensa. Para suplir a Juan Gómez en el lateral izquierdo le aparecen los problemas, ya que Marcelo es duda y Regino tampoco tiene garantizado su concurso.

Jugadores como Jojo y Rodri también tienen posibilidades de jugar de salida frente a los astigitanos si finalmente Álex Colorado o no se recupera o no está al cien por cien y Masegosa se decanta por reservarle.