David Sánchez: "Es el partido más importante del año"

David Sánchez, técnico del Xerez DFC, ha comparecido en rueda de prensa en la previa del encuentro de este sábado contra el Ceuta B, en el que los azulinos se juegan el pase a la eliminatoria final por el ascenso a Segunda RFEF. Los xerecistas se trajeron un 0-0 del Martínez Pirri hace una semana y les vale el empate para pasar de ronda.

-David, hay que dar un pasito más.

-Una final, es el partido más importante del año, el que nos puede meter en la última eliminatoria. Con muchas ganas, nervios positivos y no hay excusa, estamos preparados para sufrir, pero un sufrimiento que tenemos que sacar adelante porque nos merecemos pasar a la final.

-¿Prevé un partido sufrimiento?

-Por supuesto. Ya el de Pozoblanco lo fue. Y ya sufrimos en Ceuta, pero mentalmente hemos preparado al equipo porque vamos a sufrir seguro en momentos del partido, ellos tienen un buen equipo, muy joven, bien con balón, son rápidos... Tienen muchas cosas buenas y en algún momento nos tocará sufrir. Pero es nuestro momento, el de todos, y todos tenemos que ir desde antes del partido a muerte, sabiendo que es una final y que nos metería en la última eliminatoria.

-¿A ganar aunque valga el empate?

-Sí, lo digo siempre, me equivocaría muchísimo. A veces los rivales te meten atrás y es cuando hay que saber sufrir, pero nosotros vamos a ir a por ellos aquí en casa con nuestra gente, mañana hay que traer una positividad y esa unión que hay entre todos nos tiene que hacer fuertes en casa, esta es nuestra casa y espero un ambiente brutal en Chapín, nuestro templo. Es el partido más importante del año y seguramente de los más importantes del club. Confiamos en sacar esto adelante, pero va a ser duro.

-Contra el Pozoblanco se defendía un 0-1 y ahora llegan con un 0-0 y el factor campo a favor. ¿Varía algo el planteamiento?

-Casi ninguno. En Ceuta nos fuimos 0-0 aunque creo que tendríamos que haber ganado. Son 90 minutos y si tenemos que irnos a la prórroga nos iremos, estamos preparados para todo, pero vamos a salir con todo, a por ellos, sacaremos el mejor once y a ganar. Hay que recordar lo mal que lo hemos pasado este año, venimos de un año de un descenso y tenemos la oportunidad de engancharnos a la final. Muchas veces ya no es ni técnica, ni táctica ni balón parado, hay que sacar todo el corazón que tengamos y derrocharlo para conseguir un buen resultado.

-Jugársela en Chapín debe ser una garantía. No se ha perdido esta temporada en casa.

-La gente dice "algún día se acabará". Esperemos que esta temporada no se acabe, no podemos perder en casa. Veo al equipo fuerte, muy mentalizado y sabiendo lo mal que lo hemos pasado, ha sido un año muy complicado y los chicos le dieron la vuelta a esta situación. El otro día en la vuelta de Ceuta me di cuenta de que merece la pena todo el esfuerzo, el cariño de la gente y el trabajo de los jugadores ha sido fundamental y es lo que va a hacer que pasemos la eliminatoria.

-¿Y qué filial espera? Porque al Ceuta B sólo le vale la victoria.

-Irán seguramente a por el partido, tienen un equipo muy vertical, dos bandas muy rápidos y Sixtus arriba es buen jugador. Quieren jugar con balón, aunque ahora en play-off ya no es fácil porque nadie quiere arriesgar tanto, pero nos vamos a encontrar un buen equipo, pero me ocupa el mío, hay que sudar sangre y en el calentamiento se nos tiene que ver en los ojos las ganas que tenemos de ganar porque este es nuestro templo, nuestro fortín.