Para Edu Villegas, Kevin es "la guinda a la plantilla" del Xerez DFC

Edu Villegas, director deportivo del Xerez DFC, está más que satisfecho con el fichaje de Kevin Levis, delantero argentino recién incorporado a la plantilla, y desveló en su presentación que el fichaje del nuevo ariete xerecista "se empieza a cocer más o menos un mes y medio después de acabar la Liga. Yo sabía los números que tenía, no solo el pasado año en el Mérida con 16 goles y con ascenso a Segunda B sino de años atrás en equipos importantes, con historia y con exigencia. Me puse en contacto con él pero le salió una oferta totalmente irrechazable económicamente y aparcamos la negociación y nos emplazamos para un futuro".

Villegas añade que 'El Rifle' "se fue al extranjero y cuando volvió a surgir la oportunidad recuperamos lo que habíamos dejado hacía un mes más o menos. Tengo que decir que es digno de elogio en el tema económico: por la ilusión, por las ganas de triunfar, porque viene un club con exigencia y presión, un escaparate tanto a nivel personal como a nivel de futuro ha decidido unirse enrolarse en nuestro club primando mucho más el aspecto deportivo que el económico y como director deportivo tengo que decir que es digno de elogio. Estoy muy contento porque esté con nosotros".

El director deportivo del Xerez DFC detalló así las características de Kevin en el terreno de juego: "Es un jugador aguerrido, agresivo, contundente, rematador, que fija a los centrales, va bien de cabeza, golpea de primeras... Tiene un repertorio importante y un perfil idóneo para el 'nueve' que tanto queríamos, que anhelábamos y aquí está. Para nosotros es la guinda al pastel, la guinda a la plantilla".