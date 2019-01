"Tenemos que ser agresivos y apretar, hay que ir a ganar el partido ante el Cabecense"

Pepe Masegosa, técnico del Xerez DFC, ha hecho borrón y cuenta nueva. El empate ante el Arcos en Chapín del pasado domingo les dolió tras haber sumado dos triunfos en los dos primeros partidos del año pero ya están centrados en el encuentro frente al Cabecense, un rival del que no se fía y al que respeta a pesar de ocupar puestos de descenso.

-¿Cómo encara el equipo el encuentro ante el Cabence?

-El que no conozca el campo de Las Cabezas ni al Cabecense podría pensar que va a ser un partido fácil. Tengo un amigo que dice que cuando detrás de una frase a hay pero todo loo demás no sirve, pues eso... Esa es la idea. Tenemos que ir a ganar el partido, ser agresivos, apretar arriba, llevar el peso del juego y transmitir a nuestros aficionados que vamos a por los tres puntos desde el segundo uno, queremos ganar a muerte.

-¿La necesidad de ganar tras el empate en casa mantiene más alerta a sus jugadores?

-Cada equipo y cada grupo humano es un mundo. Hay equipos que cuando ganan dos partidos seguidos también ganan confianza y otros que desde la necesidad son capaces de sacar lo mejor de sí. Nosotros estamos más en esa onda. Cuando las cosas andan jodidas, están más complicadas, somo capaces de hilar más finos. Debemos de progresar como equipo en eso.

-¿Qué es lo que le preocupa más del Cabecense?

-Me preocupa su situación, su necesidad y la incertidumbre de qué equipo nos podemos encontrar. Han cambiado de entrenador, están teniendo muchos cambios en las alineaciones, cada uno tiene una forma de ver el fútbol. De todos modos, Aun así, debemos focalizar la atención en nosotros mismos. Tenemos que estar bien a balón parado, apretar en campo contrario, presionar tras pérdida, no pedir todos los balones al pie...

-¿Cómo valora la baja de Javi Casares y el alta de Álex Colorado?

-La ausencia de Javi es importante porque sólo somos dieciséis jugadores y porque es determinante en ciertos momentos del partido. Álex en este partido va a ser importante porque vamos a jugar en un campo propicio para las acciones a balón parado y él nos puede aportar mucho.

-¿Está Robin Lafarge listo para debutar?

-Lleva dos meses parado porque ha estado de vacaciones y sólo una semana de entrenamientos, por lo que su estado de forma es inferior a lo que requiere la competición. Su estado anímico y las ganas de competir van a hacer que se acorten los plazos, pero aun así hay unos plazos que debe cumplir. Ha entrado bien en el grupo, nos va a dar salir de balón y cuando esté bien va a competir por un puesto con los otros dos centrales.

-¿Qué valoración hace de las mejoras que se van a llevar a cabo en Chapín según ha anunciado la alcaldesa?

-Cuando me lo han comentado se me han venido dos cosas a la cabeza. Por un lado, me ha dado una alegría bastante grande porque es necesario para el club tener un terreno de juego en condiciones. Este equipo, independientemente de la categoría en la que se encuentre, en Chapín tiene que llevar el peso del partido, tiene que transmitir. La segunda cosa es que ojalá pueda verlo yo. Los aficionados se merecen ver un césped acorde con el entorno y el ambiente que se respira en las instalaciones y en este club.