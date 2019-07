Javi Casares: "El primer objetivo es empezar la liga con buen pie"

Javi Casares es uno de los seis jugadores del Xerez DFC que siguen de la pasada temporada. El centrocampista es consciente de que el objetivo es jugar la fase de ascenso, pero pide paciencia porque hay que acoplar a los nuevos fichajes y sostiene que hay que empezar la temporada "fuerte".

–Usted que tiene bastante experiencia, ¿está siendo una pretemporada más dura que otras?

–Bueno, está siendo una pretemporada dura. Estamos viendo que actualmente las pretemporadas suelen ser más suaves, pero el míster quiere trabajo, trabajo y trabajo y desde el primer día que empezamos nos está metiendo y acumulando mucho volumen; hemos ido varias veces a correr a Estella y al campo de golf. Estamos llenando los depósitos para estar lo mejor posible toda la temporada. Sí es verdad que ahora estamos un poco más espesos y cargados, no hay una zona del cuerpo que no te duela, pero son cosas lógicas de las pretemporadas.

–¿Quizá sea para que el equipo inicie la Liga a tope?

–Al míster ya lo conocemos del año pasado. Quiere que desde el primer momento salgamos a presionar arriba. Y ya nos ha comentado que para conseguir los objetivos tenemos que empezar bien, fuertes y tener nuestra seña de identidad y eso es lo que estamos haciendo en los entrenamientos. El que haya venido estos días a vernos habrá visto la intensidad que hay: no dar un balón por perdido, presionar en línea de tres cuartos... Eso es lo que al final te va a dar estar un puntito superior a los demás y es lo que vamos a intentar buscar.

–Supongo que deseando que al menos se conozca ya el calendario y comenzar la Liga.

–Que esto empiece ya, cuanto antes. A nadie le gusta las pretemporadas aunque son necesarias. A los futbolistas nos gusta que empiece la liga, la competición, ver los rivales que te tocan, planificar... Hay que empezar fuertes. El año pasado no empezamos bien y este año vamos a intentar desde el primer momento estar en los puestos de arriba, a salir a comernos a todos los rivales.

–Insiste en lo de comenzar fuerte. Se dijo la temporada pasada que el equipo se quedó fuera por un par de tropiezos al final, pero analizándolo en frío la clave estuvo en el inicio.

–Estoy de acuerdo. Yo creo que el año pasado nuestro problema fue la primera vuelta. En la segunda, cuando vino el míster, teníamos números de ‘play-off’ y de campeón. Entonces, yo creo que lo que el míster está buscando es eso, mucha intensidad, sobre todo en nuestro campo salir a comernos al rival, tener nuestra propia seña de identidad, y ganar todos los partidos posibles.

–Siguen seis jugadores de la temporada pasada y se ha hecho una plantilla prácticamente nueva que hay que acoplar. ¿Cómo se va a gestionar esto con el objetivo de la temporada, que no es otro que jugar la fase de ascenso?

–Hay que tener un poquito de tranquilidad, todo no se puede hacer en dos días. Nos estamos conociendo todos. El año pasado teníamos un grupo muy bueno y los que nos hemos quedado estamos ayudando a los nuevos a que se adapten lo antes posible y lo estamos consiguiendo. Los compañeros nuevos están aportando, son buenas personas por lo que he visto y lo importante es tener un buen vestuario porque, a partir de ahí, se conseguirán los éxitos.

–Una familia...

–Sí. Al final convivimos mucho tiempo y ahora en pretemporada, con entrenamientos mañana y tarde, incluso vemos más a los compañeros que a la propia familia. El míster también quiere que en ese sentido estemos juntos, que haya cohesión. Son cosas que van sumando para que el equipo vaya tirando hacia arriba.

–¿Cómo ve los refuerzos? ¿Hay mucha competencia de centro del campo hacia delante y eso que tienen que llegar todavía los delanteros?

–La competencia es fundamental. Que el que salga lo haga igual de bien. Te sirve para estar más concentrado, que no te relajes en ningún entrenamiento. Todo esto al final es positivo para todos. Que haya 22 jugadores y el míster tenga un abanico de jugadores amplio para poder elegir y que todo el que entre lo haga igual de bien.

–Usted puede jugar en punta, como segundo punta y en ambas bandas. ¿Ha hablado ya con el entrenador sobre el rol que quiere que desempeñe?

–El míster sabe que a mí me gusta jugar detrás del punta, con movilidad y libertad. Lo hemos hablado muchas veces. Ahí me siento a gusto. Pero yo estoy abierto a jugar donde él me diga, si tengo que jugar en cualquiera de las dos bandas, encantado también.

–Este año la exigencia es máxima. ¿Presión?

–Está claro, pero primero vamos a poner los cimientos. No vamos a decir que estamos en ‘play-off’ cuando no siquiera ha empezado la liga.

–Es decir, se apunta al discurso del entrenador.

–Totalmente. Soy de esas personas a las que les gusta ir paso a paso, no me gusta adelantar acontecimientos porque si después no se consiguen son un fracaso. Si el equipo trabaja con la exigencia que el míster nos pide, creo que conseguiremos el objetivo. Pero el primer objetivo es empezar con buen pie, conseguir los máximos puntos posibles en los primeros partidos y colocarnos en los puestos de arriba y, a partir de ahí, ir partido a partido para conseguir el objetivo.

–¿Habla un poco la voz de la experiencia?

–Sí. Hay ser cauto, tener tranquilidad y, eso sí, autoexigirnos. Eso es fundamental. Sabemos al club donde venimos, lo que el club nos pide. Tranquilidad, paciencia y trabajo.

–Los jugadores que han llegado se mostraron gratamente sorprendidos por la nutrida presencia de la afición en el primer entrenamiento.

–Yo ya me lo esperaba. El año pasado tuvimos recibimientos impresionantes, como el día que ganamos en casa del Betis B. Es digno de alabar tener una afición así. Esto es lo que todo futbolista quiere. Y por eso la mayoría estamos aquí, porque aquí te sientes más futbolista que en otro lugar. Pero también sabemos de la exigencia y la responsabilidad que conlleva.

–¿Están en deuda con la afición?

–Con la afición pero sobre todo con nosotros mismos. Al final uno trabaja para conseguir unos objetivos personales y también comunes.

–Supongo que ha analizado su temporada pasada.

–Sí. Soy autocrítico y sé que puedo dar más y para eso estamos preparándonos.

–Sin Algeciras y Cádiz B y sin equipos descendidos desde Segunda B, ¿este año es más asequible estar entre los cuatro primeros?

–A priori sí, porque nos hemos quitado dos huesos duros de encima como son Algeciras y Cádiz B. Pero contra nosotros todos los equipos salen a ganarnos y nos lo van a poner igual de complicado que el año pasado.

–¿A quién ve como favoritos?

–Betis B, Ceuta, Utrera seguro que también; el Córdoba B a lo mejor este año al estar el primer equipo en Segunda B no tanto, pero seguro que también está peleando. Cinco o seis equipos y supongo la sorpresa de todos los años. Pero tenemos que centrarnos en nosotros mismos, empezar la temporada bien, ganando, creernos las cosas y a partir de ahí seguro que el equipo tirará hacia arriba.