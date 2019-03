Xerez DFC: toda una vuelta sin perder pero un punto más lejos

El Xerez Deportivo FC acaba de completar una vuelta sin conocer la derrota, fantástico logro que sin embargo no le ha permitido alcanzar su objetivo, meterse entre los cuatro primeros. Es decir, que el cuadro xerecista se ha medido a todos los rivales del grupo sin perder pero ello no le ha bastado para colocarse en puestos de play off de ascenso, reto a alcanzar en las 11 jornadas que faltan para el final de la liga regular. A 5 puntos del cuarto y seis del tercero con 33 todavía en disputa, hay margen suficiente para llegar a la meta entre los cuatro que pelearán por el ascenso.

Pero sin duda resulta curioso que con tamaña racha de partidos sin perder el Xerez DFC no haya dado un acelerón en la tabla clasificatoria, y la causa no es otra que la cantidad de empates sumados en estos 21 partidos sin perder, nada menos que 13 por tan solo 8 victorias. Es decir, de 63 puntos en litigio, el cuadro azulino ha sumado 37 puntos, algo más de la mitad: un 58,7%, lo que claramente y al menos por el momento está por debajo de las aspiraciones de play off.

Y es que esta trayectoria de partidos invicto apenas ha variado la situación en la tabla clasificatoria del equipo azulino, que era octavo con 16 puntos tras perder con el Córdoba B y quedaba a 4 puntos del cuarto clasificado y ahora, una vuelta después, sigue siendo octavo pero a un punto más, a 5, del cuarto.

De hecho, en el cómputo de toda la temporada el equipo de Chapín ha sumado más empates (14) que victorias (13) en los 31 partidos disputados y no es el rey del empate porque Salerm Puente Genil y Xerez CD contabilizan ambos una igualada más (15).

Tal y como señaló Andrés García Tébar, entrenador xerecista, a su llegada al banquillo azulino, el déficit de goles a favor está pasando factura en la clasificación porque con 36 goles anotados en 31 jornadas, el Xerez DFC es solo el noveno equipo que más marca igualado con el San Roque de Lepe, por detrás de Betis Deportivo (66), Córdoba B (50), Utrera y Ceuta (48), Algeciras (45), Los Barrios y Ciudad de Lucena (41) y Coria (37).

Así, el equipo azulino se ha quedado sin marcar en 13 de los 31 partidos disputados hasta el momento, de los que 9 acabaron como empezaron: 0-0.

En marcha una auditoría de la pasada temporada Entre los asuntos tratados por la junta directiva del Xerez Deportivo FC en su última reunión destaca la propuesta de realizar una auditoría contable de la pasada temporada, su posterior exposición pública a los socios y remisión a la próxima asamblea de socios para su conocimiento. Además, también se acordó realizar las gestiones pertinentes para la reparación de los focos del Anexo, ahora ya campo Pepe Ravelo.

Muchísimo mejor es el balance defensivo, con el Xerez DFC como tercer equipo que menos goles encaja con 22 tantos en contra, solo superado por el Cádiz B (13) y el Utrera (19).

El cuadro xerecista ha conseguido acabar con la portería a cero en 16 de los 31 encuentros disputados, lo que supone que en más de la mitad de partidos jugados no ha encajado goles.

Con estos guarismos, la receta en el Xerez DFC para el tramo final de liga parece clara: mantener el nivel defensivo y persistir en el juego de ataque, porque a poco que cambie la fortuna y se mejore la puntería llegarán los goles. En Córdoba no hubo manera -un penalti fallado y un remate al larguero, además de otras ocasiones- pero el ejemplo a seguir es el partido con el Ceuta, en el que se anotaron cuatro tantos.