El Xerez DFC afronta este domingo (12:00) en el José Juan Romero ante el Gerena una cita que le debe consolidar en los puestos de fase de ascenso. Josu Uribe, técnico azulino, cuenta con toda la plantilla disponible, su principal preocupación, no se fía del rival, recuerda los buenos resultados del cuadro minero en casa ante los equipos de la parte alta de la tabla, asegura que tienen que ganar por calidad y no duda del gran respaldo que les va a dar la afición en un nuevo desplazamiento masivo.

-¿Cómo ha sido la semana de trabajo con todos los jugadores disponibles?

-Tener a todo el mundo es fundamental para contar con variantes como ya nos pasó el domingo. Vamos a encarar un partido muy complicado por su forma de jugar, por el campo y por el equipo, es un bloque jovencito pero muy intenso, que en su campo le ha ganado al Puente Genil, ha empatado con el Lucena y que al Ceuta le dio muchos problema, perdió cuando se quedó con diez al final. A los tres de arriba que les han visitado les ha costado muchísimo puntuar y será difícil. Hay que igualarles en intensidad porque son agresivos, presionan y dificultan mucho el juego rival. A partir de ahí, tenemos que aprovechar nuestra calidad para hacerles daño. Es un partido importante para seguir creciendo y seguir ahí. De ganar, daríamos otro golpe de autoridad importante para recibir al Puente Genil.

-¿Estarán ya disponibles Zafra y Javi Casares?

-Van más lentos pero también vamos a poder contar con ellos y eso es muy importante. A Zafra me lo llevo siempre, aunque no juegue me transmite una energía importante. Está par entrar, hay que empujarle. La lesión ya la tiene curada, lleva siete semanas de rehabilitación, lo que pasa es que tiene miedo a romperse. Es un futbolista importantísimo para nosotros. Si se pone bien para los últimos tres meses de competición, junto a Antonio Sánchez y Mika, nos puede dar la vida, está fresco. Esa sociedad en Arcos y en Algeciras funcionó bien. Necesitamos que empiece a competir porque es un jugador diferente y muy bueno.

-¿Les puede perjudicar el campo del Gerena, pequeño y de césped artificial?

-Hay que jugar en todos los lados. La calidad se tiene que notar, eso lo aprendí entrenando al Éibar. Hay que igualar muchas facetas del juego porque es un equipo que aprieta mucho, que presiona y luego imponer nuestra calidad. He visto los partidos contra Ceuta y Lucena y les compitieron como leones. El campo es para los dos, es diferente y hay que aprovechar los controles, los golpeos, los disparos... La calidad tiene que aparecer para ganar un partido estés en el campo que estés. Será más complicado pero es un campo de fútbol, hay que salir y competir, no buscar excusas. Si sale mal, es que el campo es muy difícil. Ya lo sabemos, sabemos a lo que vamos y lo que nos vamos a encontrar. Hay que respetar al máximo al rival e intentar ganar, que es lo que tenemos que hacer.

-¿Son más importantes los puntos fuera de casa?

-Ya todos los partidos son finales y no creo que sea tan importante jugar en casa o fuera, los puntos son iguales en todos los lados. Está claro que en casa tenemos que intentar ganar el mayor número de puntos posibles pero para meterte arriba también hay que puntuar fuera. Los equipos que menos fallen son los que se van meter, queda muchísimo pero tenemos que entrar en esa dinámica de saber que los puntos ya empiezan a ser de oro.

-Ante el Pozoblanco se estrenaron como goleadores Mika y Antonio Sánchez, ¿hasta qué punto es importante?

-Los dos tienen gol y quizá es lo que le ha faltado un poco al equipo. Al final, Alex Colorado, Bello y toda esta gente eran los que estaban haciendo los goles y me gusta que hagan goles Mika y Antonio. El otro día me gustó que marcaran los goles los dos porque el delantero vive de esas sensaciones. Estoy tranquilo en ese sentido. Creo que los dos van a meter goles en la segunda vuelta y van a darnos una buena cantidad de juego, goles y trabajo. Son diferentes, son dos delanteros que no tienen nada que ver pero son buenos para esta categoría.

-¿Se afrontan con más tranquilidad los partidos en zona de 'play-off'?

-No sé si quiero estar dentro o fuera, quiero estarlo el último día y tener a todo el equipo disponible. Quiero tranquilidad para poder competir y poder hacer las cosas bien. Con todos esos parámetros, tenemos muchas posibilidades de meternos. Vamos a entrar todos y salir todos, hay una diferencia de punto entre el segundo y el quinto y hay muchos enfrentamientos directos. Es más bonito verte dentro si miras la tabla pero no es lo más importante, no tenemos que volvernos locos.

-La afición volverá a arropar al equipo en este desplazamiento, ¿cómo lo valora?

-El valor de este club empezó con sus aficionados y ante eso hay que quitarse el sombrero. Seguro que se desplaza un montón de gente y nos va a empujar. El día del Antoniano nos empujó y nos llevó en volandas todo el partido, sobre todo en la última media hora, que fue cuando se decidió el encuentro. Es mucho más fácil para los chicos sentirse apoyados. En ese sentido, no tengo dudas, en en el momento que le das un poquito te lo da todo. Estando juntos, el objetivo es muchísimo más sencillo. La afición nos tiene que ayudar, tendremos momentos duros, otros fantásticos, otros regulares y tenemos que estar muy juntitos. Debe estar en lo bueno y en lo malo y nosotros tenemos que darles victorias, puntos y goles. La afición estará allí y de diez, como siempre.