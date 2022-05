Mario de Luis se despide del Xerez DFC: "El club me salvó en un momento difícil de mi vida"

El guardameta Mario de Luis regresa al Real Madrid tras su cesión en el Xerez Deportivo FC y se ha despedido de la afición con palabras de elogio hacia ella y hacia el club azulino. De Luis llegó al XDFC en el mercado de enero tras la lesión que sufrió José Manuel Camacho y muy pronto se hizo con la titularidad en la meta azulina. El madrileño ha disputado un total de 13 partidos, todos completos, encajando sólo 7 goles y siendo pieza clave en la remontada del equipo en el tramo final de campaña.

"Ha sido una etapa muy bonita, he aprendido mucho y me llevo muchos amigos para siempre. Llegué en un momento que el club estaba necesitado y yo tampoco estaba en un buen momento y este club me ha salvado porque estaba en una situación difícil en mi vida", ha reconocido el jugador, que ha agradecido al presidente y al cuerpo técnico "haberme traído aquí, ha sido un placer y siempre seré un xerecista más y siempre estaré ligado a este club".

El Xerez DFC ha calado hondo en el meta madridista: "Aquí hay personas que miran por ti, es una familia y recomiendo a todo el mundo que si tiene la oportunidad venga al club". Por último, también se despidió de la afición xerecista. "No estamos acostumbrados en estas categorías que una afición se mueva tanto por un club, es un sentimiento que tienen dentro desde hace mucho y es una alegría. Creo que es de destacar que un club mueva a tanta afición, es un aliciente que hace que este club sea tan grande", manifestó.

El presidente le desea suerte

El presidente, Ignacio de la Calle, también despidió al jugador deseando que sea "momentánea y que se reincorpore cuando pueda y quiera. Lleva aquí cinco meses y parece que lleva cinco años, la gente le ha cogido un cariño tremendo y su madre se ha hecho hermana de Jesús Nazareno, cofradía donde he cargado yo 40 años. Llegó en un momento muy crítico, con Camacho lesionado y César como único portero y él se ha ganado el puesto en el campo. Le hemos cogido mucho cariño porque no es sólo buen deportista y buen portero sino también una gran persona y lo ha demostrado con creces".

De la Calle también valoró las buenas relaciones con el Real Madrid, que posibilitaron la cesión del guardameta y que "seguro que será una opción para nuevas incorporaciones cuando las necesitemos".

El técnico y mánager general del club, José Pérez Herrera, también desea "la mayor de las suertes a Mario, estamos muy contentos y orgullosos de haber formado parte de su formación, sólo tiene 19 años y esta experiencia de cinco meses en el Xerez Deportivo le servirá en un futuro. Si no vuelve, que sea porque esté en cotas mayores y ojalá podamos coincidir más adelante. Como ha dicho el presidente, le deseamos la mayor de las suertes y aquí tiene las puertas abiertas siempre".