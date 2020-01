Miguel Ángel Junco Martínez, Mika (Santander, 18 marzo 1993), se estrenó con el Xerez DFC en Lebrija, asume la presión pero subraya que queda toda la segunda vuelta para cumplir los objetivos.

-¿Qué valoración hace de su llegada al Xerez DFC?

-Estoy muy contento de estar aquí. Como bien ha dicho Edu (Villegas), empezamos a hablar este verano, estuve a punto de venir pero tuve ofertas de Segunda B y quería ir a Segunda B en este caso por el entrenador que tenía allí (Oli), me incitó mucho al ser el delantero que había sido. La verdad es que me quedé con muchas ganas de venir aquí, seguimos en contacto y este invierno cuando ha salido el tema otra vez hemos decidido que viniese. Así ha sido y estoy muy contento de estar aquí.

-Llegó, debutó y con victoria. ¿Qué tal estos días?

-La verdad es que el vestuario me ha acogido muy bien, el entrenador, Edu... No me ha faltado de nada desde que he llegado. El otro día tuve la suerte de debutar ya, sí que fue todo muy rápido pero contento, sobre todo por la victoria y la afición desplazada, ya me habían dicho lo que era y la verdad es que muy bien.

-Tiene unas cifras goleadoras altas...

-Sí, soy delantero y al fin y al cabo siempre he dicho que los delanteros tienen que hacer goles. Creo que a los delanteros se les ficha para meter goles; es verdad que tienen que trabajar y defender, hay que hacer más cosas pero creo que el objetivo principal de un delantero es hacer goles.

-¿Qué le ha motivado para bajar de Segunda B a Tercera División?

-Sobre todo el proyecto que hay, las ganas que tenían de que viniese, todo lo que han hecho por ello. Es un club muy grande al fin y al cabo que por una cosa o por otra está en Tercera División. Pero bueno, muchas veces no importa tanto la categoría y si el club.

-Ha llegado en un momento delicado, con el entrenador cuestionado por varias derrotas, señal de la presión y de la exigencia que ya habrá notado...

-Es normal que haya exigencia en un club como este, al fin y al cabo todo lo que mueve es muchísimo pero queda toda la segunda vuelta, está todo muy apretado, tenemos que seguir ganando domingo tras domingo y como dijo el míster el otro día, se decide todo al final y a apretar.

-Ya ha debutado pero fuera y ahora toca en Chapín...

-Me hace mucha ilusión debutar ya aquí en Chapín, un estadio que es mítico. El otro día cuando entre por primera vez se me veía en la cara. Me hace mucha ilusión, la verdad.