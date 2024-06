Oca: "Estoy convencido de que vamos a ascender"

El central del Xerez DFC Antonio Oca está convencido de que su equipo va a levantar la eliminatoria contra el Jove Español, que se llevó el triunfo en Chapín en la lda de la final por el ascenso a Segunda RFEF, siendo el primer equipo que esta temporada gana en el Municipal ante un Xerez DFC que estaba invicto como local y que perdió esa condición el día menos indicado. El defensa jerezano asegura que "sólo se ha jugado la primera parte de esta eliminatoria y allí vamos a salir a morder y a morir, creo que este equipo se merece el ascenso por nosotros, nuestras familias y la afición después de haberlo pasado mal este año".

El zaguero, que tuvo un espectacular duelo con Ferrán, delantero centro alicantino, lamentaba la derrota, que calificó de "pena" porque "estábamos invictos durante toda la liga y estos dos primeros partidos de play-off y ha tocado caer, pero nos quedan 90 minutos y tenemos que ir allí a morir". Reconoció que el equipo no estuvo bien en la primera mitad: "Personalmente creo que al equipo le ha faltado un puntito en el primer tiempo, hemos perdido muchos balones por el medio, no hemos ganado segundas jugadas, las disputas, pero ellos son también un gran equipo, defensivamente son muy buenos y sabíamos que si se ponían por delante luego iban a hacer su partido y así ha sido. Desde el primer minuto en la segunda parte estaban perdiendo tiempo, han hecho su partido y ahora nosotros a nosotros ir allí a jugar nuestras cartas".

Derrota "Al equipo le ha faltado un puntito en el primer tiempo, hemos perdido muchos balones por el medio y ellos son fuertes defensivamente"

Confesó que el vestuario estaba al término del encuentro "jodido", pero "nos ha hablado el míster y como quien dice hemos perdido el primer tiempo y ahora tenemos que jugar el segundo allí sabiendo que es un equipo que defensivamente es rocoso, tenemos que ir a morir por nosotros por cómo hemos pasado todo el año, por nuestras familias, por la afición... Creo que nos merecemos ascender".

Durante la semana se instaló quizá un clima de optimismo mal entendido en la afición cuando se extrajo la bola del Jove Español, un equipo desconocido que no era precisamente el rival más fuerte que le podía tocar al Xerez DFC. Los alicantinos dieron la sensación en Chapín de ser un equipo muy fuerte en defensa y que sabía a lo que jugaba, cazó una ocasión y luego supo tener oficio parando el juego. Oca asegura que al vestuario no le sorprendió el rival porque "sabíamos la dificultad que tiene este equipo, por algo ha sido segundo en su grupo y también es finalista. Todos los equipos son difíciles a estas alturas, lo hemos intentado y no ha podido ser, pero queda un partido allí en su casa y vamos a ir a por todas".

Convencido "Queda otra batalla y en el fútbol puede pasar de todo, el equipo puede tener un partido malo pero dos no lo vamos a hacer y el sábado vamos a dar guerra"

Y con respecto a las pérdidas de tiempo de los visitantes, dijo que "el míster nos lo había advertido, que era un equipo veterano, el típico equipo 'perrete' en el sentido de perder tiempo, se han puesto por delante en la única ocasión que han tenido entre los tres palos y luego hicieron su partido, sabíamos que no teníamos que entrar (en su juego), pero te desquicia un poco porque no tienes ritmo y eso a nosotros no nos beneficia. Pero creo que el equipo lo ha intentado y tendríamos que haber jugado más como en los últimos 15 minutos, no tanto por medio y sí buscando más las bandas y meter centros".

Queda la vuelta, en la que el Xerez DFC deberá ganar por más de un gol para subir o bien igualarla ganando por la mínima para llevarla a la prórroga. Oca se muestra "convencido de que nos vamos a llevar el ascenso, queda otro partido y en el fútbol puede pasar de todo, el equipo puede tener un partido malo pero dos no lo vas a hacer y el sábado vamos a dar guerra, tenemos que ser nosotros, ganar disputas, segundas jugadas, leer mejor el partido y lo primero es meter un gol y a partir de ahí cambiará la cosa". Aunque parece que el Jove ofrecerá pocas entradas para la afición azulina: "El campo tiene un aforo de 2.500 personas y van a jugar sus bazas, pero nosotros tenemos que evadirnos un poco de eso, con nuestra afición es más fácil, es verdad, pero iremos a por todas", concluía el central.