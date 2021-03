El Xerez DFC quiere terminar la primera fase de la liga como líder del Grupo X-A y con tres puntos más para pelear por el ascenso casi con el mismo o mejor coeficiente que sus rivales del Grupo X-B. Para ello, debe puntuar en el Carlos Marchena ante el Cabecense o esperar un tropiezo del Xerez CD contra el Ceuta en La Juventud.

Pérez Herrera, técnico azulino, asume que el reto es complicado y no esconde que "tenemos la espinita clavada de no haber ganado a los de abajo pese a merecerlo, vamos a intentar romper las estadísticas", admite que los puntos son "fundamentales de cara a la segunda vuelta, vamos a por los tres", y valora a rival: "Sólo han perdido un partido en casa y para ellos el partido es una final, pelean por no jugar la fase de descenso".

–¿Cómo encaran este último encuentro de la primera fase?

–Sin relajación, queremos acumular puntos. Vamos a un campo complicado. Las estadísticas dicen que sólo han perdido un partido en casa y fue en la primera jornada de Liga. Se han hecho fuertes en su territorio. Sabemos que no es fácil porque para ellos también es una final, se pueden librar de pelear por el descenso, y van a pelear arropados por su gente.

–El Cabecense se la juega, ¿cómo se espera al rival?

–Ojalá supiera cómo va a plantear el partido el rival, eso sólo lo saben ellos. Por lo que hemos visto y estudiado, es un equipo diferente a los otros que nos hemos medido de la parte baja y en campos de ese tipo, como pueden ser Conil, Lebrijana o Antoniano. Ellos proponen más fútbol tanto dentro como fuera, es un rival que va a por los partidos con personalidad propia, juega más combinativo desde atrás. Se juegan eludir pelear por el descenso y supongo que serán fieles a su estilo. De todos modos, tenemos que trabajar todas las posibilidades para que no nos pillen despistados o por sorpresa.

–¿Qué importancia tienen estos tres puntos?

–Mucha. Como he comentado antes, todos los puntos son fundamentales de cara a la segunda fase. Tenemos que darle a todos los encuentros la importancia de final sin pensar en el siguiente. Así los estamos afrontando y vamos a seguir en la misma línea. Lo que está claro es que en Las Cabezas vamos a intentar lograr la victoria aún sabiendo la dificultad que entraña este encuentro.

–Las estadísticas dicen que fuera de casa no han ganado a ninguno de los últimos clasificados...

–En cuanto a los resultados no hemos tenido suerte en esos encuentros, pero sí que estamos satisfechos en cuanto a juego. Tenemos esa espinita clavada, a ver si nos la podemos sacar. Hicimos buenos partidos, pero nos faltó ese puntito de acierto. Tanto ante la Lebrijana como frente al Antoniano creamos ocasiones suficientes para habernos llevado el partido, incluso generamos más que en otros campos que ganamos. Tenemos ese reto de romper esa estadística para demostrar que también somos un equipo capaz de ganar en ese tipo de campos.

–¿Tiene dudas en el lateral derecho o le convenció Curro Rivelott como sustituto de Marcelo?

–Tenemos diferentes soluciones y las estamos buscando tanto en la primera plantilla como en la cantera. En ese sentido, le tenemos que dar las gracias por su implicación a Juan Carlos Ramírez y a todos los entrenadores de los equipos más cercanos a nosotros. Le estamos agradecidos a Francis, Ángel y Alberto Vázquez, todo son facilidades. Ahí tenemos a Hugo y la opción de Curro también es clara por su buena actuación ante Los Barrios, fue uno de los jugadores más participativos y esa inercia igual la podemos aprovechar.

–El miércoles recibieron la visita del presidente y varios directivos para informarles de la situación económica, ¿se agradece?

–Está claro que son cosas importantes para el grupo porque afectan al tema personal y lo mejor es que nos lo expliquen ellos de primera mano, que no nos llegue información indirecta. Nos da tranquilidad, confianza y no dudamos de esas palabras. De todos modos, debe quedar claro que el equipo va a dar la cara todos los domingos vaya dónde vaya. No nos va a afectar ni para bien ni para mal. Estemos o no al día, el equipo va a por todas en cada encuentro. No vamos a permitir que esos temas extradeportivos afecten al grupo, aunque a nivel personal sí lo hace. En esa línea, lo que vamos a garantizar es que el equipo va a intentar hacerlo lo mejor posible siempre, aunque luego esto es fútbol y puede ganar, empatar o perder. Insisto, vamos a intentar que lo extradeportivo no afecte a lo deportivo.