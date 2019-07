Semana para apuntalar la plantilla en el Xerez DFC

A una semana del inicio de la pretemporada, el Xerez Deportivo FC va rematando una plantilla muy competitiva que partirá con el único objetivo de luchar por el ascenso de categoría en la campaña 2019/2020. Tras los fichajes de la pasada semana, la que empieza se prevé de nuevo prolija en anuncios de fichajes para que Andrés García Tébar pueda tener el máximo número de jugadores disponibles el próximo día 15, aunque el director deportivo, Edu Villegas, no tiene prisa y asegura que “si el día 15 tenemos la plantilla bien y, si no, no pasa nada. La Liga terminó el 19 de mayo y si yo hubiera querido el 25 ya hubiéramos tenido 10 fichajes, pero evidentemente hay un proceso, un seguimiento y otras circunstancias”.

De momento, el Xerez DFC ha anunciado siete fichajes, que se unen a los seis jugadores que ya tenían contrato en vigor: Camacho, Marcelo, Adri Rodríguez, Bello, Javi Casares y Álex Colorado. De esta manera, hay 13 futbolistas en plantilla, a los que hay que unir los canteranos que van a realizar la pretemporada con el primer equipo.

Con las bandas muy bien cubiertas tras los refuerzos de Jacobo, Zafra y Amin más Bello y Javi Casares, que continúan de la pasada temporada, Villegas se centra ahora en cerrar un par de delanteros centros, plazas que han dejado vacantes Adrián Gallardo y Javi Tamayo y para la que suena Álex Cortell. El club también debe cerrar la contratación de un portero, ya que sólo cuenta con Camacho tras la marcha de Juan Flere al Cádiz B, y la parcela que más hay que reforzar es la defensiva. Y es que aunque han llegado los centrales nigerianos Edet y Ikwu -ambos internacionales con su país- la dirección deportiva trabaja en la incorporación de un par de centrales, así como un lateral derecho, puesto que ahora mismo sólo está cubierto por Marcelo Villaça.

En el centro del campo, también tienen que llegar un mediocentro, tras la baja de Jorge Herrero, y un centrocampista de corte ofensivo, y a nadie se le escapa que el jugador más deseado es el xerecista Sergio Narváez, que ha anunciado su marcha del Xerez CD y ha puesto su caso en manos de AFE al entender que está libre al no haber cobrado tres mensualidades. Sea como fuere, Villegas ya expresó el pasado viernes durante la rueda de prensa de presentación de Jacobo y Zafra el interés por Sergio, dejando también claro que sólo hablaría con el futbolista cuando estuviera “libre a todos los efectos”.

Además, los canteranos Cristian, Juanan, Curro, Salvi, Rubén, Borja Villegas y Alvarado realizarán la pretemporada con el primer equipo y Villegas señala que “son jugadores que van a estar en el primer equipo, van a empezar la pretemporada con el primer equipo, pero evidentemente tenemos un juvenil de Liga Nacional y un Xerez B y tendrán que destacar, entrenar, sufrir y convencer para que en un momento determinado el míster tome la decisión de que vayan convocados”.