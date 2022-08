Sergio Martínez: "El vestuario del XDFC es una pasada y las sensaciones son inmejorables"

Sergio Martínez, central barcelonés de 36 años, fue uno de los primeros fichajes del Xerez DFC y también ha sido uno de los jugadores que menos tiempo ha tardado en ganarse la confianza de la afición por su rendimiento. Con una dilatada carrera en Segunda B no le asustan los retos ambiciosos y asegura que está encantado porque "el vestuario es una pasada" y "las sensaciones son inmejorables".

Ignacio de la Calle y Marc Domínguez han acompañado al defensa en su puesta de largo en las instalaciones del Club de Pádel Nuevo Jacaranda. El mandatario azulino recordó al central que "ya sabes que llegas a una familia más que a un club y esperamos que te encuentres a gusto. Nuestro Xerez DFC tiene la ilusión de estar lo más arriba posible y, entre todos, tenemos que intentarlo".

Por su parte, el director deportivo xerecista desveló que "fue uno de nuestros primeros fichajes. Teníamos claro que una de las posiciones más complicadas de reforzar en el mercado siempre es la de central zurdo que pueda hacer de lateral izquierdo en situaciones concretas, esa demarcación está cotizada. Con Sergio tuvimos una primera toma de contacto y todo fue fácil, tenemos que agradecerle su predisposición. Es un jugador que nos puede aportar experiencia, veteranía y saber estar en un grupo que es nuevo. Ya está siendo uno de los líderes de ese vestuario y eso nos va a ayudar muchísimo".

"Tiene condiciones -prosigue- muy buenas a la hora de defender en campo contrario, rectifica muy bien, físicamente se conserva muy bien, es rápido, achica bien y es inteligente a nivel táctico para adaptarse a las diferentes situaciones de los partidos. Nos va a aportar mucho. La pasada temporada bajó de categoría por motivos personales, pero todos tenemos claro que es un jugador que nos va a dar muchas cosas".

"Formamos un grupo maravilloso, hay que intentar ser un equipo pronto y no descartamos nada"

Sergio, por su parte, subrayó que "como ha comentado Marc, a finales de mayo recibí su llamada y me la tomé con muchísima ilusión. Fue rápido, las dos partes lo tuvimos claro y aquí estoy, con muchísimas ganas de empezar ya a competir. En las últimas temporadas he jugado como central, aunque mi posición natural al principio era la de lateral izquierdo con llegada".

La valoración que realiza de las primeras semanas de entrenamiento y de los amistosos disputados hasta el momento es "positiva. Me he llevado una sorpresa muy grande, tenemos un vestuario que es una pasada. Hay poca gente del año pasado, pero nos han recibido muy bien. Es mérito del cuerpo técnico haber formado un grupo con tantas buenas personas y, además, son buenos futbolistas. Contar con un buen vestuario es básico en el día a día para acudir contento a entrenar. De momento, las sensaciones son inmejorables".

Cuando firmó, su contratación sorprendió a algunos aficionados tanto por su edad como por su equipo de procedencia. El catalán, en los primeros partidos, ya ha demostrado que el DNI no es importante. "Mi carrera está ahí, he pasado por bastantes equipos, casi todos de Segunda B y con buenos proyectos. Ya lo ha comentado Marc. La pasada temporada acabé en Tercera por una situación personal, tengo tres hijos y a mi mujer y hay veces que uno no puede elegir lo que uno quiere. Me quedé en Tercera por eso, pero también entiendo las dudas, tengo 36 años y vengo de Tercera. Quién no me conozca puede dudar, pero los que me conocen saben que me cuido y que el nivel que estoy ofreciendo sólo es el punto de partida, de ahí para arriba. Estoy contento con el respaldo y los mensajes, pero nos falta, vamos a ir mejorando seguro".

Ante el Málaga ejerció de capitán porque "no había ningún compañero del pasado año y me tocó por edad. De todos modos, me siento cómodo y en el vestuario siempre intento ayudar a jóvenes para que el día a día sea mejor".

El club ha puesto de cara al próximo curso el listón muy alto y eso se ha comentado en el vestuario. "Somos casi todos jugadores nuevos, formamos un grupo maravilloso, pero ahora hay que intentar ser un equipo lo antes posible. Luego, nos marcamos el día a día, cada entreno, cada partido. La competición dirá dónde vamos a estar, pero hay ilusión y ambición, no vamos a descartar nada".