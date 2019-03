"Estoy contento con el resultado, no con la segunda parte"

Andrés García Tébar, entrenador del Xerez DFC, se mostró crítico tras el triunfo ante el Ciudad de Lucena. Le agradó el resultado pero no la forma de conseguirlo, se mostró satisfecho con la imagen de su equipo en el primer tiempo y enfadado con la imagen en el segundo. Igualmente, valoró haberse colocado ya a tres puntos del ‘play-off’.

–¿Está contento con el triunfo?

–Soy muy exigente. Los dos últimos partidos los habíamos empatado y dije que no estaba contento con el resultado pero tremendamente satisfecho con las sensaciones es que el equipo había dejado. En esta ocasión, estoy contento con el resultado pero no con las sensaciones.

–¿Qué le gustó y qué no?

–Soy subjetivo, pero creo que hemos hecho la mejor primera mitad desde que llegué, la mejor primera mitad que se puede ver en esta categoría. No estoy contento con la segunda. Es más, la pregunta sería qué ha pasado en el descanso para que el equipo cambie tanto. En la primera mitad, tuvimos ocasiones de todos los colores para haber aumentado en el marcador y en la segunda, no. Siempre digo que un gol no es distancia en fútbol. La persona capaz de descifrar por qué le ocurre esto a un equipo de fútbol, descubriría la piedra filosofal del fútbol y no habría dinero para pagarlo.

–¿Tan complicado es de explicar el cambio?

–No lo entiendo. La primera ha sido excelente y la segunda para olvidar. Es un poco lo que me voy a preguntar esta semana, a ver qué se puede hacer. De todos modos, quiero disculpar un poco a los jugadores, aunque el responsable soy yo, al no hacer el segundo gol, llevamos tres partidos con pocos cambios. Entiendo que después de los últimos esfuerzos sabíamos que eso lo íbamos a acusar y más en una tarde de verano, ha hecho mucho calor. No tenemos margen de error y en esos veinte minutos ya nos puede entrar el miedo por no haber ampliado el marcador. Aún así, tampoco nos han generado peligro, aunque se quedaron con un jugador menos. Tenemos que buscar más equilibrio entre lo realizado en la primera mitad y la segunda.

–¿Qué opinión tiene sobre el Ciudad de Lucena?

–Han jugado muchos minutos con un futbolista menos y tiene mérito. Es muy buen equipo, me consta que juega muy bien al fútbol, pero cuando estuvimos igualados no le dejamos hacer su juego. Luego, fueron capaces de llegar al final con vida, que es lo que querían, para en una acción a balón parado intentarlo. Venían de ganar tres partidos seguidos con solvencia.

–La grada al final temió el empate, ¿usted también?

–Lo he comentado antes, un gol en el fútbol no es nada. No tenemos excusas, estoy contento con la primera mitad pero no con la segunda y ahí hay méritos del rival. El marcador era corto y un gol lo puedes encajar en cualquier acción. Eso hubiese sido para nosotros nefasto. Hay que ser positivos, intentaremos que esta situación no se vuelva a repetir, aunque será difícil. Estamos a tres puntos del cuarto y hay que mirar al frente. Los chicos tienen dos días para recuperarse y luego ya pensaremos en el Coria.

–¿Esperaba más de su equipo en este partido?

–Estoy enfadado porque un equipo que aspira a estar arriba tiene que hacer más cosas, era un partido para ganar con autoridad y para hacer muchas cosas, para agradar a la afición. Nos cuesta hacer goles pero en esa parcela soy más optimista.Hemos tenido que generar muchas ocasiones para hacer dos y el segundo ha sido anecdótico. Está claro que tendremos que sufrir muchísimo.