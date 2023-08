Unionistas reina en la fiesta del fútbol popular y vence al Xerez DFC (0-2)

Unionistas de Salamanca, un equipo de Primera RFEF, se llevó la fiesta del fútbol popular en el Pedro Garrido. La escuadra de Dani Ponz se impuso al Xerez DFC en la primera edición de la Copa José Ángel Zalba. Dos goles de Mario Losada en el inicio de cada tiempo sentenciaron un partido que no defraudó pese a ser el primero de la pretemporada para los azulinos, que llevan poco más de una semana trabajando a las órdenes de David Sánchez.

Los azulinos le pusieron ganas y empeño ante un rival mucho más experimentado. Su fútbol aún es espeso, está lejos de lo que su entrenador quiere. El nivel del partido fue del más a menos y finalizó como todos los clásicos de pretemporada.

Defensa de tres

David Sánchez apostó por un once con muchas caras nuevas, en el que sólo aparecían del pasado curso Álvaro Rosado, Hugo Carrillo, que se llevó una pitada de parte de la afición por su fichaje frustrado por el Cádiz, Rafa Parejo y Mariscal y por una defensa de tres. La portería fue para Llamas, con Rosado, Ángel Rueda y Hugo Carrillo como centrales y Beto y David Muñoz como carrileros. Rafa Parejo, que fue capitán, y Álvaro Martínez se encargaban de la gestión de la sala de máquinas, Mariscal se colocaba por dentro con mucha movilidad y Mikan y Friaza más adelantados y también con libertad.

El partido, lejos de arrancar como los habituales 'bolos' veraniegos, comenzó entretenido y con un Unionistas demostrando que es de Primera RFEF y que estaba algo más rodado. A los seis minutos ya se adelantó en el marcador con un remate de cabeza de Mario Losada desde casi el área pequeña tras un buen servicio desde la derecha. 0-1. No se conformaba y minutos después, Rafa Parejo evitó el segundo, cortando un balón que se colaba en la meta de Llamas.

Mikan, protagonista

Los azulinos, con un bloque muy joven, ordenados e intentando poner en práctica los conceptos asimilados en las primeras sesiones de entrenamiento, poco a poco fueron a más y comenzaron a dejarse ver en ataque. La opción más clara del primer tiempo, justo después de la pausa de hidratación, la tuvo Mikan. El atacante, que mostró buenas maneras, se plantó solo por velocidad ante Cacharón, pero el portero visitante le aguantó bien y le ganó el mano a mano. Y la réplica, en e el 41', la puso Ivaylov. Tuvo en sus botas el 0-2, pero Llamas se lució.

En el segundo acto, 4-3-3

El segundo tiempo lo abrió un Xerez DFC totalmente diferente al del primero y en esta oportunidad, el técnico se decantó con por un 1-4-3-3, con la presencia de Marcelo, Edu Oriol, Cheikh o Jovanovic. Pero el guión se repitió y un acertado Mario Losada no tardó en abrir brecha en el marcador. Minuto 51. 0-2. Tras un saque de esquina y en una segunda jugada, Erik controló el balón en el área y Losada no perdonó, colocando el balón fuera del alcance de Dennis para hacer su doblete.

La grada no paraba de animar y con su aliento intentaba ayudar a un bloque que no encontraba la forma de hacer excesivo daño a un rival cómodo sobre un césped que no estaba en buen estado y que no permitía florituras.

El último tramo del choque ya no fue ni tan vistoso ni tan intenso. El trofeo ya tenía dueño y apenas hubo opciones. El Xerez DFC demostró que tiene potencial y mucho margen de mejora. La carga de trabajo es importante y las piernas pesan.